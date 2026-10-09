Alerta por quemacoches en San Martín: incendiaron nueve autos en dos semanas

Uno de los ataques quemacoches en la calle Ayacucho al 3300

La seguidilla no se limitó a San Andrés. La semana pasada, otro auto fue incendiado en la esquina de Junín y Profesor F. Agüer, en Villa Ballester. También se reportó un episodio cerca de las 3 de la madrugada en San Lorenzo, casi esquina Esmeralda, a metros de las vías del Ferrocarril Mitre, en la misma localidad.

Vehículos incendiados a metros de la Plaza Alem

Además, en las últimas horas se denunció otro incendio de un vehículo en las inmediaciones de Villa Corea, aunque se desconoce si tiene relación con los quemacoches.

Prenden fuego un vehículo en cercanías de Villa Corea

Uno de los incendios quedó registrado por una cámara de seguridad

Entre las pistas que se analizan, una cámara de seguridad privada registró el momento en el que un hombre encapuchado se acerca a un auto estacionado, el cual comienza a incendiarse a los pocos segundos.

El inicio de uno de los incendios registrado por una cámara de seguridad

Si bien hay una persona detenida, todavía no está claro si fue responsable de todos los episodios, o si existen más involucrados.

Entre las versiones que circulan entre los vecinos, se menciona la posible presencia de dos jóvenes que se movilizaban en moto. No obstante, esa hipótesis todavía no fue confirmada y las imágenes disponibles no mostrarían el momento exacto en que se iniciaron las llamas.

El dolor de una vecina que perdió su auto

Carmen, la dueña de uno de los vehículos incendiados, estaba durmiendo cuando una vecina la llamó para pedirle que saliera porque "había pasado algo feo": "Salí y me encontré con el auto todo incendiado", recordó.

El auto de Carmen, completamente destruido por las llamas

En su caso la pérdida va mucho más allá de lo económico: "Tenía un valor emocional, me lo compré antes de dejar de trabajar. Últimamente tuve diversas situaciones de salud, dos operaciones importantes, una de la columna, y otra de la rodilla. Lo quería un montón, era mi compañero, íbamos a todos lados, a hacer las compras. Estoy en shock, todavía no caí", contó.

Desde entonces, a la pérdida se le sumó el miedo y la preocupación por que suceda otro hecho similar en la cuadra. "Ya no duermo igual que antes", reconoció en diálogo con C5N.

En cuando a la identidad de los responsables y la información que circula en el barrio, Carmen manifestó sus dudas: "No se sabe quiénes son, dicen que las cámaras tomaron a dos chicos en moto, pero tampoco se sabe porque no se ve el momento en el que prenden fuego", señaló.