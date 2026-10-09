Alerta por quemacoches en San Martín: incendiaron nueve autos en dos semanas
Los ataques ocurrieron en distintas zonas de San Andrés y Villa Ballester. Hay un detenido, pero la Policía no descarta que haya más involucrados.
Una ola de incendios de autos preocupa a los vecinos del partido bonaerense de San Martín, donde al menos nueve vehículos fueron prendidos fuego de manera intencional en apenas dos semanas. Aunque ya hay una persona detenida, la Policía investiga si hubo más quemacoches involucrados.
La sucesión de hechos ocurrió en distintas calles de San Andrés y Villa Ballester. En algunos casos, el fuego destruyó por completo los autos estacionados y se extendió hasta alcanzar otros vehículos cercanos.
Algunos de los incendios se registraron en un radio de apenas cuatro manzanas, lo que alimentó la preocupación en el barrio.
Uno de los primeros episodios ocurrió hace unos 20 días, cerca de las 2 de la madrugada, cuando dos autos comenzaron a arder. El fuego comenzó en uno de ellos y se propagó hasta el segundo, que también terminó gravemente dañado. Desde entonces, se registraron nuevos ataques en diferentes puntos de San Martín.
Los incendios más recientes se produjeron en las inmediaciones de la plaza Alem, en San Andrés, a pocas cuadras de la comisaría 9ª. Uno de los vehículos fue prendido fuego sobre la calle Ayacucho al 3300, casi esquina Intendente Casares, donde el auto de una vecina quedó destruido.
La seguidilla no se limitó a San Andrés. La semana pasada, otro auto fue incendiado en la esquina de Junín y Profesor F. Agüer, en Villa Ballester. También se reportó un episodio cerca de las 3 de la madrugada en San Lorenzo, casi esquina Esmeralda, a metros de las vías del Ferrocarril Mitre, en la misma localidad.
Además, en las últimas horas se denunció otro incendio de un vehículo en las inmediaciones de Villa Corea, aunque se desconoce si tiene relación con los quemacoches.
Uno de los incendios quedó registrado por una cámara de seguridad
Entre las pistas que se analizan, una cámara de seguridad privada registró el momento en el que un hombre encapuchado se acerca a un auto estacionado, el cual comienza a incendiarse a los pocos segundos.
Si bien hay una persona detenida, todavía no está claro si fue responsable de todos los episodios, o si existen más involucrados.
Entre las versiones que circulan entre los vecinos, se menciona la posible presencia de dos jóvenes que se movilizaban en moto. No obstante, esa hipótesis todavía no fue confirmada y las imágenes disponibles no mostrarían el momento exacto en que se iniciaron las llamas.
El dolor de una vecina que perdió su auto
Carmen, la dueña de uno de los vehículos incendiados, estaba durmiendo cuando una vecina la llamó para pedirle que saliera porque "había pasado algo feo": "Salí y me encontré con el auto todo incendiado", recordó.
En su caso la pérdida va mucho más allá de lo económico: "Tenía un valor emocional, me lo compré antes de dejar de trabajar. Últimamente tuve diversas situaciones de salud, dos operaciones importantes, una de la columna, y otra de la rodilla. Lo quería un montón, era mi compañero, íbamos a todos lados, a hacer las compras. Estoy en shock, todavía no caí", contó.
Desde entonces, a la pérdida se le sumó el miedo y la preocupación por que suceda otro hecho similar en la cuadra. "Ya no duermo igual que antes", reconoció en diálogo con C5N.
En cuando a la identidad de los responsables y la información que circula en el barrio, Carmen manifestó sus dudas: "No se sabe quiénes son, dicen que las cámaras tomaron a dos chicos en moto, pero tampoco se sabe porque no se ve el momento en el que prenden fuego", señaló.
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