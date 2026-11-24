La próxima semana se realizará una nueva pericia a cargo de Bomberos, que buscará reconstruir cómo se produjo el estallido y determinar si hubo incumplimientos en los procedimientos de seguridad y emergencia.

Con los resultados de esos estudios, la fiscalía deberá avanzar en la identificación de las responsabilidades y evaluar eventuales imputaciones. Hasta el momento, no hay personas formalmente imputadas en el expediente, que está a cargo de la fiscal Yanina Estévez y se encuentra caratulado como incendio o estrago culposo seguido de muerte.