Explosión en Lanús: la tuneladora funcionaba correctamente y crece la hipótesis de un error humano
La pericia descartó una falla mecánica y la próxima semana se realizará un nuevo estudio para reconstruir cómo se produjo el estallido.
La investigación por la explosión en Remedios de Escalada, partido de Lanús, que provocó cuatro muertes y dejó decenas de heridos; estableció que la máquina tuneladora funcionaba correctamente y ahora resta determinar si hubo errores humanos durante el procedimiento que dañó el caño de gas.
La pericia técnica permitió descartar una falla mecánica de la perforadora, aunque no aportó precisiones sobre cómo se produjo la rotura de la cañería. A partir de este resultado, la pesquisa se concentra en establecer si existieron incumplimientos durante las tareas de renovación de la red de distribución.
La tragedia ocurrió el viernes 13 de noviembre, cerca de las 10:50, en la intersección de Coronel Beltrán y Del Valle Iberlucea. Una empresa contratista de MetroGAS, Exgadet, realizaba trabajos en la zona cuando la tuneladora habría perforado un caño de gas y provocado una fuga que terminó en una explosión que provocó la muerte de cuatro trabajadores y dejó decenas de heridos.
El Municipio de Lanús se presentó como querellante por la explosión
En paralelo con las medidas judiciales, el Municipio de Lanús se presentó como querellante en la causa, que busca determinar las circunstancias en las que se produjo la explosión y establecer las posibles responsabilidades.
Uno de los puntos centrales del expediente es el tiempo transcurrido entre la rotura de la cañería y el estallido. Según la documentación presentada por MetroGAS ante la Justicia, el primer aviso sobre el daño se realizó a las 9:44; posteriormente, una vecina volvió a alertar sobre la fuga a las 10:06, mientras que la explosión se produjo cerca de las 10:50.
La próxima semana se realizará una nueva pericia a cargo de Bomberos, que buscará reconstruir cómo se produjo el estallido y determinar si hubo incumplimientos en los procedimientos de seguridad y emergencia.
Con los resultados de esos estudios, la fiscalía deberá avanzar en la identificación de las responsabilidades y evaluar eventuales imputaciones. Hasta el momento, no hay personas formalmente imputadas en el expediente, que está a cargo de la fiscal Yanina Estévez y se encuentra caratulado como incendio o estrago culposo seguido de muerte.
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