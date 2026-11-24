La Asociación Argentina de Empresas de Transporte Automotor (AAETA) informó este martes 24 de noviembre que el sector empresario del transporte automotor de pasajeros del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) —representado por las cinco cámaras que agrupan a las empresas prestatarias— alcanzó un acuerdo salarial con la Unión Tranviarios Automotor (UTA) para el período que va de noviembre de 2026 a febrero de 2027.