Acuerdo salarial en el AMBA: cómo es el aumento propuesto a trabajadores de la UTA entre noviembre y febrero
Las cinco cámaras empresarias nucleadas en AAETA anunciaron un entendimiento con la Unión Tranviarios Automotor para el transporte de pasajeros del AMBA.
La Asociación Argentina de Empresas de Transporte Automotor (AAETA) informó este martes 24 de noviembre que el sector empresario del transporte automotor de pasajeros del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) —representado por las cinco cámaras que agrupan a las empresas prestatarias— alcanzó un acuerdo salarial con la Unión Tranviarios Automotor (UTA) para el período que va de noviembre de 2026 a febrero de 2027.
Según precisó la entidad en su comunicado, las negociaciones se desarrollaron dentro del marco fijado por las autoridades de Trabajo y de Transporte, con el objetivo de sostener la actividad y la prestación del servicio en un contexto económico complejo. El sindicato debe refrendarlo en asambleas.
Los puntos centrales del acuerdo
El entendimiento paritario contempla tres medidas principales:
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Sumas no remunerativas: tres pagos de $100.000 cada uno, correspondientes a noviembre y diciembre de 2026 y a enero de 2027. Dos de esas sumas se abonarán en diciembre de 2026 y la restante en enero de 2027.
Aumento en la escala salarial: un incremento del 10 % sobre la escala salarial de convenio a partir del 1.º de febrero de 2027.
Actualización del viático diario: el monto sube a $25.000 por día desde el 1.º de febrero de 2027 (frente a los $22.000 vigentes).
Cómo quedan los salarios de referencia
El cuadro difundido por AAETA detalla la evolución para la categoría de referencia —un conductor de corta y media distancia con premio completo y once años de antigüedad—, aclarando que el salario conformado incluye básico y adicionales de convenio, mientras que el total a percibir suma antigüedad, viáticos por 24 días de prestación y la suma no remunerativa del mes, sin contemplar el sueldo anual complementario (aguinaldo):
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