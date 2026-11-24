Infierno en el AMBA: qué día explotará el calor extremo con un termómetro que superará los 35 grados
El Servicio Meteorológico Nacional adelantó cuán sofocante estará el clima en los próximos días. Qué esperar en el AMBA y qué precauciones tomar.
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) difundió su pronóstico extendido para los próximos siete días y encendió la señal de alerta por el calor intenso que se hará sentir en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) hacia el cierre del mes: para el próximo lunes 30 de noviembre, el organismo prevé una máxima de 35 °C.
Infierno en el AMBA: vuelve el calor extremo y el termómetro superará los 35 grados
De acuerdo con el parte oficial del SMN —actualizado este martes—, la jornada del lunes 30 estará marcada por condiciones estables en cuanto a precipitaciones, con un 0 % de probabilidad de lluvia tanto durante la madrugada y la mañana como en la tarde y la noche.
El cielo se mantendrá parcialmente nublado a lo largo de todo el día, mientras que el viento soplará de forma leve a moderada, entre 7 y 12 km/h, rotando del sector norte (N) en la primera mitad de la jornada hacia el sudeste (SE) hacia la tarde y la noche.
El camino hasta los 35 grados
El calor del lunes no llegará de golpe, sino como parte de una curva ascendente que se consolidará tras el alivio térmico de mitad de semana:
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Martes 24: mínima de 18 °C y máxima de 30 °C.
Miércoles 25: descenso de la temperatura, con mínima de 14 °C y máxima de 26 °C.
Jueves 26: leve repunte, con mínima de 15 °C y máxima de 28 °C.
Viernes 27: mínima de 17 °C y máxima de 30 °C.
Sábado 28: mínima de 20 °C y máxima de 32 °C.
Domingo 29: mínima de 18 °C y máxima de 34 °C.
Lunes 30: mínima de 22 °C y máxima de 35 °C.
De este modo, entre el miércoles y el lunes la temperatura máxima subirá 9 grados, dejando un cierre de noviembre con ambiente caluroso y veraniego en toda la región.
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