Ola de calor en el AMBA (Archivo)

Infierno en el AMBA: vuelve el calor extremo y el termómetro superará los 35 grados

De acuerdo con el parte oficial del SMN —actualizado este martes—, la jornada del lunes 30 estará marcada por condiciones estables en cuanto a precipitaciones, con un 0 % de probabilidad de lluvia tanto durante la madrugada y la mañana como en la tarde y la noche.