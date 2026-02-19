Alerta sanitaria: cerraron un paso fronterizo a Chile en Mendoza por dengue
La medida fue tomada por las autoridades chilenas. La suspensión del tránsito será total durante 24 horas y recomiendan consultar canales oficiales antes de emprender viaje.
La frontera con Chile permanecerá cerrada este jueves 19 de febrero por decisión de la coordinación chilena, tras detectarse un mosquito altamente sospechoso de portar dengue en el complejo fronterizo. La medida fue adoptada en conjunto con autoridades argentinas y afectará al tránsito en el Sistema Integrado Cristo Redentor durante toda la jornada.
El Paso Internacional Cristo Redentor atraviesa la cordillera de Los Andes para conectar las ciudades de Santiago (Chile) y Mendoza (Argentina) y estará cerrado desde este jueves a las 10:00 horas hasta las 12:00 del viernes 20 de febrero, indicó en un comunicado la Delegación Presidencial Provincial de Los Andes.
“Por decisión de la coordinación chilena y previo acuerdo de la coordinación argentina, se procederá al cierre temporal de este paso debido a aplicación química en contexto de hallazgo de ejemplar adulto altamente sospechoso del vector Aedes aegypti, por parte del Ministerio de Salud”, explicó en el texto.
Alerta sanitaria en Chile tras la detección del mosquito
El Ministerio chileno de Salud decretó el pasado 29 de enero una alerta sanitaria en Chile tras la detección del mosquito Aedes aegypti en el aeropuerto Arturo Merino Benítez, en Santiago.
El dengue es una enfermedad viral que puede manifestarse como un cuadro leve hasta evolucionar a complicaciones graves e, incluso, mortales. Además del dengue, el Aedes aegypti también contagia la fiebre amarilla y el chikungunya.
La medida, que se extiende desde la región norteña de Arica y Parinacota hasta la sureña Los Ríos, busca reforzar la vigilancia epidemiológica y entomológica, además de prevenir la eventual transmisión de estas enfermedades.
Hasta ahora, no existen casos de transmisión local de dengue, zika, chikungunya y fiebre amarilla en Chile continental.
Condiciones Meteorológicas en la Cordillera
A pesar del cierre sanitario, se reportaron las siguientes temperaturas en los distintos puntos del corredor:
-Uspallata: 09°
-Punta de Vaca: 05°
-Puente del Inca: 02°
-Las Cuevas: 01°
Se informó que el Paso Pehuenche permanece habilitado en su horario habitual de 8:00 a 20:00 horas.
