Alerta sanitaria: cerraron un paso fronterizo a Chile en Mendoza por dengue

Alerta sanitaria en Chile tras la detección del mosquito

El Ministerio chileno de Salud decretó el pasado 29 de enero una alerta sanitaria en Chile tras la detección del mosquito Aedes aegypti en el aeropuerto Arturo Merino Benítez, en Santiago.

El dengue es una enfermedad viral que puede manifestarse como un cuadro leve hasta evolucionar a complicaciones graves e, incluso, mortales. Además del dengue, el Aedes aegypti también contagia la fiebre amarilla y el chikungunya.

La medida, que se extiende desde la región norteña de Arica y Parinacota hasta la sureña Los Ríos, busca reforzar la vigilancia epidemiológica y entomológica, además de prevenir la eventual transmisión de estas enfermedades.

Hasta ahora, no existen casos de transmisión local de dengue, zika, chikungunya y fiebre amarilla en Chile continental.

