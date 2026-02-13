Descubrí Chile: el pueblo con los colores del Caribe que enamora por sus paisajes
Una de las grandes atracciones es visitar a los pingüinos de Humboldt en la Isla de los Pingüinos. Se ubica a 200 kilómetros de Santiago. Cómo llegar y qué hacer.
Sudamérica ofrece una amplia variedad de destinos ideales para vacacionar, combinando naturaleza, cultura y tradición en cada uno de sus rincones. Desde imponentes montañas hasta playas extensas, el continente brinda opciones para todos los gustos y estilos de viaje.
Uno de estos lugares es Cachagua, un pequeño balneario en la comuna de Zapallar, a unos 200 kilómetros de Santiago de Chile. Reconocido por su ambiente sereno y familiar, se convirtió en un refugio ideal para quienes desean alejarse del bullicio turístico.
Qué se puede hacer en Cachagua
En Cachagua, los visitantes pueden disfrutar de momentos únicos junto al mar, recorriendo la Playa Las Cujas o caminando por la arena blanca de sus costas. Quienes sienten atracción por la vida silvestre tienen la posibilidad de acercarse a los pingüinos de Humboldt en la Isla de los Pingüinos, explorando sus alrededores en kayak o bote.
Para los que buscan actividad y aventura, el Parque Nacional La Campana ofrece rutas de senderismo entre bosques y cerros, con panorámicas que sorprenden en cada paso. También, los cerros del Tigre y Los Cardones brindan miradores naturales desde donde se puede contemplar el paisaje de forma serena.
Dónde queda Cachagua
Este balneario se localiza en la comuna de Zapallar, dentro de la zona central de la costa chilena. Está a 183 kilómetros al noroeste de Santiago y a 64 kilómetros de Valparaíso, lo que lo convierte en un destino de fácil acceso desde las ciudades principales del territorio chileno.
Cómo llegar a Cachagua
La forma más sencilla de llegar a Cachagua desde Buenos Aires es volar hasta Santiago y luego conducir cerca de 200 kilómetros hasta el balneario. También se puede optar por aterrizar en Valparaíso y continuar por la carretera costera hasta el destino. Estas son las dos maneras más rápidas y ágiles para acceder a este paraíso ubicado en Chile.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario