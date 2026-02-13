Descubrí Chile: el pueblo con los colores del Caribe que enamora por sus paisajes

Cómo llegar a Cachagua

La forma más sencilla de llegar a Cachagua desde Buenos Aires es volar hasta Santiago y luego conducir cerca de 200 kilómetros hasta el balneario. También se puede optar por aterrizar en Valparaíso y continuar por la carretera costera hasta el destino. Estas son las dos maneras más rápidas y ágiles para acceder a este paraíso ubicado en Chile.