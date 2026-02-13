¿Querés cambiar el termo para el mate? Este es el lugar recomendado para comprarlo
En Chile y Paraguay, los termos Stanley pueden costar hasta 50% menos que en Argentina. Dónde comprarlos y cuáles son los precios.
Los precios en Chile y Paraguay, desde hace algunos años, tientan a los consumidores argentinos con productos electrónicos de última generación a precios notablemente más baratos. Esta brecha hace que muchos viajeros incluyan este tipo de artículos en su lista de compras, aprovechando viajes o escapadas para adquirirlos a un costo más conveniente que en el mercado local.
No obstante, la diferencia de valores no se limita únicamente a celulares, televisores o computadoras. También alcanza a artículos de uso cotidiano como los termos Stanley, que en países vecinos pueden conseguirse a cifras considerablemente más accesibles. Estos termos son conocidos no solo por su excelente resistencia, sino también por su capacidad de mantener la temperatura del agua en perfectos condiciones durante varias horas.
Precios locales: el termo como artículo premium
En Argentina, los termos Stanley se venden como productos de gama alta y sus precios lo reflejan. Los modelos más elegidos, como el de casi un litro, superan ampliamente los $120.000, mientras que las versiones de mayor capacidad o ediciones especiales pueden acercarse a los $180.000. Incluso los formatos tradicionales rondan cifras que superan los $110.000.
Para muchos consumidores, estos valores los convierten en una compra difícil de afrontar en el día a día. Más que un accesorio básico, pasan a ser un gusto que suele postergarse o aprovecharse en viajes al exterior. Y aunque la oferta es amplia en Buenos Aires y en otras ciudades, los precios se mantienen elevados en casi todo el país.
Chile: el gran favorito para comprar Stanley
En Santiago, un termo Stanley clásico de 1,4 L se consigue entre CLP 47.990 y CLP 54.990, que al convertirlo a pesos argentinos según el dólar “blue” queda aproximadamente entre $60.000 y $75.000. Eso significa que un mismo producto puede costar casi la mitad que en Argentina.
Además, no es raro ver packs o combos que incluyen accesorios como mates o fundas por valores dentro de ese rango chileno, lo que amplía la diferencia de precio frente a comprar solo el termo acá.
Paraguay y la pregunta clave: ¿Vale la pena viajar solo por un termo?
Paraguay es otra opción frecuente, sobre todo en Ciudad del Este y Encarnación. Allí un Stanley de 946 ml puede rondar los $24.000 a $25.000 argentinos al cambio informal, aunque el valor depende del stock y la época del año. La diferencia es fuerte frente a lo que se paga en Argentina.
De esta manera, si el viaje ya estaba previsto, comprar el termo afuera puede implicar entre 30% y 50% menos que en el mercado local. Pero si el traslado se hace solo para adquirirlo, los gastos de transporte, combustible o estadía reducen la ventaja.
