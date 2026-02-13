¿Querés cambiar el termo para el mate? Este es el lugar recomendado para comprarlo

Además, no es raro ver packs o combos que incluyen accesorios como mates o fundas por valores dentro de ese rango chileno, lo que amplía la diferencia de precio frente a comprar solo el termo acá.

Paraguay y la pregunta clave: ¿Vale la pena viajar solo por un termo?

termmo stanley 1.jpg En Ciudad del Este o Encarnación, un Stanley de 946 ml ronda entre los $24.000 a $25.000 argentinos.

Paraguay es otra opción frecuente, sobre todo en Ciudad del Este y Encarnación. Allí un Stanley de 946 ml puede rondar los $24.000 a $25.000 argentinos al cambio informal, aunque el valor depende del stock y la época del año. La diferencia es fuerte frente a lo que se paga en Argentina.

De esta manera, si el viaje ya estaba previsto, comprar el termo afuera puede implicar entre 30% y 50% menos que en el mercado local. Pero si el traslado se hace solo para adquirirlo, los gastos de transporte, combustible o estadía reducen la ventaja.