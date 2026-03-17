Alerta por tormentas para este miércoles: las tres provincias que siguen complicadas con mal clima
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipó la continuidad del mal clima en algunos sectores del país. Enterate todos los detalles acá.
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) lanzó una alerta amarilla debido al avance de un frente de tormentas que atravesará a tres provincias argentinas este miércoles. Según el último reporte, se prevén fenómenos climáticos de diversa magnitud que exigen atención especial.
Ante la vigencia de esta advertencia, las autoridades emitieron una serie de pautas para garantizar la seguridad de los ciudadanos, entre las cuales se ruega evitar desplazamientos que no sean de carácter urgente y estar atentos a posibles anegamientos o caída de objetos por ráfagas de viento.
Alerta amarilla por tormentas para tres provincias
Los territorios del país que estarán afectados por la alerta amarilla de este miércoles son Salta, Jujuy y Formosa.
En este sentido, la advertencia del organismo meteorológico respecto de los territorios donde se esperan precipitaciones indica que habrá lluvias y tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Las mismas podrán estar acompañadas por abundante caída de agua en cortos períodos, frecuente actividad eléctrica y principalmente caída granizo e intensas ráfagas que puede alcanzar los 90 km/h. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 15 y 50 mm, pudiendo ser superados de manera puntual.
Recomendaciones del Servicio Meteorológico Nacional ante tormentas
- Evitá salir.
- No saques la basura y limpiá desagües y sumideros.
- Desconectá los electrodomésticos y cortá el suministro eléctrico si ingresa agua.
- Cerrá y alejate de puertas y ventanas.
- Retirá o asegurá objetos que puedan ser arrastrados por el viento.
- Si estás al aire libre, buscá refugio inmediato en un edificio, casa o vehículo cerrado.
Cuándo volverá a llover en el AMBA
Según el SMN, existen probabilidades de que el sábado nuevamente haya precipitaciones en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), en tanto que el termómetro oscilará entre los 21 y 26 grados durante esa jornada. Al parecer, ya no volverán las térmicas por encima de los 30 grados.
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