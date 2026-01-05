Alerta por tormentas con granizo sacude hoy lunes a distintas zonas: qué dice el preocupante informe del SMN
El Servicio Meteorológico Nacional lanzó advertencias para este lunes por tormentas y granizo en diferentes zonas del país.
La semana arranca con clima inestable por lo que este lunes regía un nuevo y sorpresivo alerta por tormentas fuertes con posible caída de granizo del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), que alcanzaba a zonas de diferentes regiones del país.
En este contexto, el SMN lanzó un alerta amarillo que afectaba este lunes 5 de enero para regiones del centro y oeste del país, cercanas a la cordillera.
El aviso por fuertes precipitaciones alcanzaba a zonas de las provincias de La Pampa, Neuquén, Río Negro, San Luis y Mendoza.
Qué dice el alerta por tormentas
De acuerdo con el informe del organismo, el área será afectada por tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Las mismas estarán acompañadas por frecuente actividad eléctrica, ocasional caída de granizo, ráfagas que pueden alcanzar los 70 km/h y abundante caída de agua en cortos períodos.
Se prevén valores de precipitación acumulada entre 15 y 30 mm, que pueden ser superados en forma puntual.
Las recomendaciones del SMN:
- Evitá salir.
- No saques la basura y limpiá desagües y sumideros.
- Desconectá los electrodomésticos y cortá el suministro eléctrico si ingresa agua
- Cerrá y alejate de puertas y ventanas.
- Retirá o asegurá objetos que puedan ser arrastrados por el viento.
- Si estás al aire libre, buscá refugio inmediato en un edificio, casa o vehículo cerrado.
Cómo sigue el clima en el AMBA
Para el inicio de la nueva semana, el pronóstico del tiempo del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) para el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) estima que se mantenga el buen clima, acompañado de temperaturas agradables.
De esta manera, el organismo prevé un lunes con cielo despejado durante toda la jornada y una tendencia similar a lo que fue el fin de semana, con temperaturas de entre 14 y 28 grados.
