Alerta por tormentas con granizo sacude hoy lunes a distintas zonas: qué dice el preocupante informe del SMN

Se prevén valores de precipitación acumulada entre 15 y 30 mm, que pueden ser superados en forma puntual.

Las recomendaciones del SMN:

Evitá salir.

No saques la basura y limpiá desagües y sumideros.

Desconectá los electrodomésticos y cortá el suministro eléctrico si ingresa agua

Cerrá y alejate de puertas y ventanas.

Retirá o asegurá objetos que puedan ser arrastrados por el viento.

Si estás al aire libre, buscá refugio inmediato en un edificio, casa o vehículo cerrado.

Cómo sigue el clima en el AMBA

Para el inicio de la nueva semana, el pronóstico del tiempo del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) para el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) estima que se mantenga el buen clima, acompañado de temperaturas agradables.

De esta manera, el organismo prevé un lunes con cielo despejado durante toda la jornada y una tendencia similar a lo que fue el fin de semana, con temperaturas de entre 14 y 28 grados.