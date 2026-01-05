Se afianza la fecha de regreso de lluvias en Buenos Aires: cuándo son las tormentas fuertes y por cuántos días

Cuándo vuelven las lluvias y tormentas al AMBA

Se afianza el miércoles como fecha del regreso del mal clima para Buenos Aires. El organismo nacional anticipa una jornada con cielo mayormente nublado y con probabilidad de tormentas aisladas en horas de la tarde; junto a temperaturas que rondarán entre 20 y 29 grados.

Las condiciones volverían a mostrarse estables desde el jueves, con cielo parcialmente nublado en la madrugada y mañana, pasando a mayormente nublado en la tarde y noche; mientras que el termómetro oscilará entre 16 y 26 grados.

Para el cierre de la semana, el SMN estima un viernes con cielo mayormente nublado en las primeras horas del día, pasando a nublado desde la tarde; y acompañado por temperaturas de entre 18 y 26 grados.