Se afianza la fecha de regreso de lluvias en Buenos Aires: cuándo son las tormentas fuertes y por cuántos días
El Servicio Meteorológico Nacional cambió su pronóstico y la vuelta de las lluvias y tormentas al AMBA sería esta misma semana.
La tendencia climática de buenas condiciones junto a temperaturas agradables, lejos del calor de fin de año, se mantiene en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) para el inicio del 2026, aunque el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) no es para nada alentador ya que afianza su fecha de regreso de lluvias y tormentas, que sería más pronto de lo previsto.
La semana en la Ciudad y alrededores inició con buen tiempo. El lunes tuvo pocas nubes, con la mayoría de la jornada con cielo despejado; y temperaturas todavía cálidas, con la máxima tocando los 30 grados pero para nada agobiante.
Del mismo modo, el martes se espera con cielo despejado en la madrugada, pasando a algo nublado en la mañana y entre parcial y mayormente nublado en la tarde y noche. El termómetro tendría un leve ascenso, con marcas de entre 18 y 31 grados.
De acuerdo con el SMN, el regreso de las precipitaciones se dará promediando la mitad de la semana. El ingreso de un nuevo frente frío mantendría las temperaturas templadas y traería lluvias al AMBA.
Cuándo vuelven las lluvias y tormentas al AMBA
Se afianza el miércoles como fecha del regreso del mal clima para Buenos Aires. El organismo nacional anticipa una jornada con cielo mayormente nublado y con probabilidad de tormentas aisladas en horas de la tarde; junto a temperaturas que rondarán entre 20 y 29 grados.
Las condiciones volverían a mostrarse estables desde el jueves, con cielo parcialmente nublado en la madrugada y mañana, pasando a mayormente nublado en la tarde y noche; mientras que el termómetro oscilará entre 16 y 26 grados.
Para el cierre de la semana, el SMN estima un viernes con cielo mayormente nublado en las primeras horas del día, pasando a nublado desde la tarde; y acompañado por temperaturas de entre 18 y 26 grados.
