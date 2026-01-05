Máxima tensión en Venezuela: reportan tiroteos en las inmediaciones al Palacio Presidencial
Horas después de la jura de Delcy Rodríguez, venezolanos denunciaron detonaciones en las inmediaciones a Miraflores.
Dos días después del operativo de Estados Unidos que derivó en la captura del presidente Nicolás Maduro, este lunes se vivieron nuevos momentos de tensión en Venezuela, al reportarse disparos en las inmediaciones al Palacio presidencial de Miraflores, en Caracas.
De acuerdo con diferentes videos que se difundieron en las redes sociales, se escucharon detonaciones en las cercanías a la sede del gobierno de Venezuela. Los incidentes tienen lugar horas después de la jura de Delcy Rodríguez como presidenta interina.
El incidente se desencadenó pasadas las 20:00 (hora local) cuando drones no identificados sobrevolaron el perímetro de la sede ejecutiva. Ante la amenaza aérea, las fuerzas de seguridad respondieron con disparos para neutralizar los dispositivos.
En las diferentes imágenes se escuchan infinidad de disparos en barrios cercanos al Palacio de Miraflores, la sede del Ejecutivo de Venezuela. En este marco, testigos aseguraron a la agencia EFE que en los alrededores se oía el paso de numerosos motoristas.
Al respecto, desde el Gobierno de Venezuela indicaron que el incidente se desencadenó cuando efectivos policiales abrieron fuego contra drones que volaban sin autorización en las inmediaciones del Palacio de Miraflores.
Fuentes oficiales explicaron que se trató de una maniobra de seguridad y descartaron combates en tierra. "Unos drones sobrevolaron sin permiso y la policía emitió disparos de forma disuasiva, no ocurrió ningún enfrentamiento", indicaron desde el Ejecutivo, asegurando que el país se encuentra en "total tranquilidad".
NOTA EN DESARROLLO
