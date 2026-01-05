Inminente regreso de las tormentas a Buenos Aires: cuándo se larga y por cuántos días
El Servicio Meteorológico Nacional ya adelantó qué día de esta semana volverá a llover y lanzó recomendaciones al respecto para porteños y bonaerenses.
Mientras el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) disfruta de una tregua prolongada por parte del verano, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) se encargó de bajar el entusiasmo de aquellos que disfrutan de temperaturas de media estación en pleno enero.
Si bien aún no pronosticó el regreso del calor extremo, sí indicó que volverán las tormentas y antes de lo esperado. Todos los detalles en la nota.
Cuándo lloverá en el AMBA
De acuerdo a lo señalado por el organismo, las intensas precipitaciones -que serán aisladas- estarán presentes en la tarde de este miércoles 7 de enero. Asimismo, el SMN indicó que las lluvias no se prolongarán más allá de esta jornada. De hecho, el jueves se espera un cielo parcialmente nublado, con temperaturas oscilando entre los 17° y 26°.
Recomendaciones del Servicio Meteorológico Nacional ante tormentas
- Evitá salir.
- No saques la basura y limpiá desagües y sumideros.
- Desconectá los electrodomésticos y cortá el suministro eléctrico si ingresa agua.
- Cerrá y alejate de puertas y ventanas.
- Retirá o asegurá objetos que puedan ser arrastrados por el viento.
- Si estás al aire libre, buscá refugio inmediato en un edificio, casa o vehículo cerrado.
Alerta amarilla por tormentas para Buenos Aires y 4 provincias más este martes 6 de enero
Los territorios del país que estarán afectados por la alerta amarilla de este martes son Buenos Aires, La Pampa, Córdoba, San Luis y Mendoza.
En este sentido, la advertencia del organismo meteorológico respecto de los territorios donde se esperan precipitaciones indica que habrá lluvias y tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Las mismas podrán estar acompañadas por abundante caída de agua en cortos períodos, frecuente actividad eléctrica y principalmente caída granizo e intensas ráfagas que puede alcanzar los 90 km/h. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 15 y 50 mm, pudiendo ser superados de manera puntual.
