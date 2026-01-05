Inminente regreso de las tormentas a Buenos Aires: cuándo se larga y por cuántos días

Fuertes tormentas Tormentas y lluvias en Buenos Aires.

Cuándo lloverá en el AMBA

De acuerdo a lo señalado por el organismo, las intensas precipitaciones -que serán aisladas- estarán presentes en la tarde de este miércoles 7 de enero. Asimismo, el SMN indicó que las lluvias no se prolongarán más allá de esta jornada. De hecho, el jueves se espera un cielo parcialmente nublado, con temperaturas oscilando entre los 17° y 26°.