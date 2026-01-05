Alerta por tormentas severas este martes en Buenos Aires y otras cuatro provincias: el informe del SMN

A diferencia del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), donde el descenso de la temperatura tras el fin de año trajo alivio, el interior del país enfrenta un martes de riesgo. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) activó una alerta amarilla para este 6 de enero debido al avance de un frente de inestabilidad que afectará a Buenos Aires y a cuatro provincias más con tormentas severas.