Alerta por tormentas severas este martes en Buenos Aires y otras cuatro provincias: el informe del SMN
El Servicio Meteorológico Nacional anticipó una segunda jornada de la semana sumamente inestable para varias zonas del país. Los detalles.
A diferencia del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), donde el descenso de la temperatura tras el fin de año trajo alivio, el interior del país enfrenta un martes de riesgo. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) activó una alerta amarilla para este 6 de enero debido al avance de un frente de inestabilidad que afectará a Buenos Aires y a cuatro provincias más con tormentas severas.
Ante el inminente desmejoramiento de las condiciones, las autoridades han emitido recomendaciones de seguridad para la población afectada.
Alerta amarilla por tormentas para Buenos Aires y 4 provincias más
Los territorios del país que estarán afectados por la alerta amarilla de este martes son Buenos Aires, La Pampa, Córdoba, San Luis y Mendoza.
En este sentido, la advertencia del organismo meteorológico respecto de los territorios donde se esperan precipitaciones indica que habrá lluvias y tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Las mismas podrán estar acompañadas por abundante caída de agua en cortos períodos, frecuente actividad eléctrica y principalmente caída granizo e intensas ráfagas que puede alcanzar los 90 km/h. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 15 y 50 mm, pudiendo ser superados de manera puntual.
Recomendaciones del Servicio Meteorológico Nacional ante tormentas
- Evitá salir.
- No saques la basura y limpiá desagües y sumideros.
- Desconectá los electrodomésticos y cortá el suministro eléctrico si ingresa agua.
- Cerrá y alejate de puertas y ventanas.
- Retirá o asegurá objetos que puedan ser arrastrados por el viento.
- Si estás al aire libre, buscá refugio inmediato en un edificio, casa o vehículo cerrado.
