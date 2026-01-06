Golpiza fatal en Merlo: un joven de 29 años murió tras cuatro días de agonía

Fue su hermana quien lo encontró tendido en la calle, alertada por vecinos de la zona.

golpiza merlo

Balbuena fue trasladado de urgencia al Hospital Héroes de Malvinas, donde quedó internado en terapia intensiva, sedado y con asistencia respiratoria mecánica. Pese al esfuerzo del personal médico, la víctima no logró recuperarse de las graves lesiones sufridas durante el ataque y falleció el domingo por la mañana.

Brutal golpiza en Merlo: quién es el detenido

El caso quedó en manos del fiscal Fernando Siquier Rodríguez, titular de la Fiscalía N° 6 de Morón, quien ordenó la realización de la autopsia para determinar con precisión las causas del fallecimiento y el grado de responsabilidad de los involucrados.

Con los testimonios de los testigos y el análisis de las imágenes de los videos grabados en el lugar, la Policía Bonaerense detuvo a Fabián Eduardo Ahumada Romero, un ciudadano chileno de 56 años, señalado como uno de los agresores.

detenido crimen merlo

En un primer momento, la causa fue caratulada como “homicidio en grado de tentativa”, pero, tras la muerte de Balbuena, la acusación cambió a homicidio en riña.

Lejos de cerrarse el caso, la investigación continúa. Tanto la familia de la víctima como otros testigos sostienen que en el ataque participó al menos otra persona, que todavía no fue detenida. Incluso, trascendió que podría tratarse del hijo de Ahumada Romero, el hombre que fue arrestado. El sospechoso es intensamente buscado por la policía.