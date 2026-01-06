Golpiza fatal en Merlo: un joven de 29 años murió tras cuatro días de agonía
Maximiliano Balbuena fue atacado en plena calle y todo quedó registrado en un video grabado por un testigo. Hay un detenido y buscan a otro agresor.
Un hombre de 29 años murió tras ser brutalmente golpeado en un violento episodio ocurrido en la localidad bonaerense de Merlo. La víctima fue identificada como Maximiliano Balbuena, quien falleció este domingo tras permanecer internado durante cuatro días en estado crítico. Por el homicidio hay un detenido.
El hecho se produjo el pasado 31 de diciembre en el barrio Matera, en la zona de las calles Ramón Freire y Gregorio Matorras, y fue presenciado por varios vecinos. Algunos de ellos incluso registraron la secuencia con sus celulares. Las imágenes son estremecedoras y de contenido sensible.
Según la reconstrucción preliminar, Balbuena fue atacado en medio de una pelea cuyo origen aún se desconoce. En uno de los videos se observa el momento en el que el hombre es brutalmente golpeado por otro individuo en presencia de dos hombres más. Solo uno de ellos se quedó en la escena luego que de la víctima cayera al asfalto.
Con el correr de las imágenes de uno de los videos, a Balbuena se lo observa visiblemente desorientado, con la cabeza y el rostro totalmente ensangrentados. De acuerdo con la investigación, habría recibido un fuerte golpe en la cabeza provocado con un objeto contundente, presuntamente una botella, lo que le provocó una grave hemorragia cerebral.
Tras la agresión, el joven logró levantarse, caminó unos metros hasta la esquina y se desplomó. Fue entonces cuando quedó inconsciente sobre el asfalto y comenzó a convulsionar.
Fue su hermana quien lo encontró tendido en la calle, alertada por vecinos de la zona.
Balbuena fue trasladado de urgencia al Hospital Héroes de Malvinas, donde quedó internado en terapia intensiva, sedado y con asistencia respiratoria mecánica. Pese al esfuerzo del personal médico, la víctima no logró recuperarse de las graves lesiones sufridas durante el ataque y falleció el domingo por la mañana.
Brutal golpiza en Merlo: quién es el detenido
El caso quedó en manos del fiscal Fernando Siquier Rodríguez, titular de la Fiscalía N° 6 de Morón, quien ordenó la realización de la autopsia para determinar con precisión las causas del fallecimiento y el grado de responsabilidad de los involucrados.
Con los testimonios de los testigos y el análisis de las imágenes de los videos grabados en el lugar, la Policía Bonaerense detuvo a Fabián Eduardo Ahumada Romero, un ciudadano chileno de 56 años, señalado como uno de los agresores.
En un primer momento, la causa fue caratulada como “homicidio en grado de tentativa”, pero, tras la muerte de Balbuena, la acusación cambió a homicidio en riña.
Lejos de cerrarse el caso, la investigación continúa. Tanto la familia de la víctima como otros testigos sostienen que en el ataque participó al menos otra persona, que todavía no fue detenida. Incluso, trascendió que podría tratarse del hijo de Ahumada Romero, el hombre que fue arrestado. El sospechoso es intensamente buscado por la policía.
