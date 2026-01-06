Donald Trump le lavó la cara a Delcy Rodríguez: negó colaboración interna en la detención de Nicolás Maduro

“Creo que podemos hacerlo en menos tiempo que eso, pero será mucho dinero. Se gastará una cantidad tremenda, y las compañías petroleras lo harán, y luego se les reembolsará por nosotros o a través de los ingresos”, señaló.

maduro

Venezuela posee las mayores reservas probadas de petróleo del mundo estimadas en más de 300 mil millones de barriles, aproximadamente una quinta parte de las reservas globales conocidas. Trump aseguró que la recuperación de la industria petrolera venezolana no solo beneficiará a las compañías estadounidenses, sino que también reducirá los precios del crudo a nivel mundial.

“Tener una Venezuela que produzca petróleo es bueno para Estados Unidos porque mantiene bajo el precio del crudo”, afirmó y advirtió que los ingresos potenciales podrían ser suficientes para reembolsar las inversiones realizadas por las empresas, sin comprometer fondos adicionales del gobierno estadounidense.