Alerta por tormentas y granizo genera máxima preocupación este miércoles: qué dice el informe del SMN

En tanto, para las regiones del centro y cordillera del país alcanzados por el aviso, el SMN indicó que el área será afectada por tormentas, algunas localmente fuertes y se espera que las mismas estén acompañadas de actividad eléctrica frecuente, ráfagas de hasta 60 km/h, caída de granizo ocasional y caída de agua abundante en periodos cortos.

En este caso, se esperan valores de precipitación acumulada entre 10 y 30 mm, pudiendo ser superados de forma puntual.

image Zonas con alerta por tormentas y granizo para este miércoles. Fuente: Servicio Meteorológico Nacional.

Recomendaciones por tormentas fuertes:

El Servicio Meteorológico Nacional mantenía un alerta amarillo y sus correspondientes recomendaciones.

No saques la basura. Retirá objetos que impidan que el agua escurra.

Evitá actividades al aire libre.

No te refugies cerca de árboles y postes de electricidad que puedan caerse.

Para minimizar el riesgo de ser alcanzado por un rayo, no permanezcas en playas, ríos, lagunas o piletas.

Estate atento ante la posible caída de granizo.

Informate por las autoridades. Tené siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.