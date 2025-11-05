Alerta por tormentas y granizo genera máxima preocupación este miércoles: qué dice el informe del SMN
El Servicio Meteorológico Nacional renovó sus avisos por tormentas fuertes y posible granizo para varias zonas del país. Los detalles de una jornada complicada.
El mal clima tiene otra jornada por delante, y por eso el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) lanzó nuevos alertas por tormentas fuertes con posible caída de granizo, con varias zonas afectadas.
De esta forma, sigue este miércoles 5 de noviembre un aviso de nivel amarillo por tormentas fuertes zonas del norte del país, especialmente en Formosa, Salta y Chaco; y en el centro, con regiones de Mendoza, San Luis, Neuquén y Río Negro con avisos.
Alerta por tormentas fuertes
La nueva advertencia del organismo meteorológico indicó que, en zonas del con alerta amarilla, el área será afectada por tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Las mismas podrán provocar abundante caída de agua en cortos períodos, intensas ráfagas que pueden alcanzar localmente los 70 km/h, actividad eléctrica frecuente y ocasional caída granizo.
Se prevén valores de precipitación acumulada entre 30 y 65 mm, pudiendo ser superados de manera puntual. Los valores más elevados se esperan para el día viernes 07.
En tanto, para las regiones del centro y cordillera del país alcanzados por el aviso, el SMN indicó que el área será afectada por tormentas, algunas localmente fuertes y se espera que las mismas estén acompañadas de actividad eléctrica frecuente, ráfagas de hasta 60 km/h, caída de granizo ocasional y caída de agua abundante en periodos cortos.
En este caso, se esperan valores de precipitación acumulada entre 10 y 30 mm, pudiendo ser superados de forma puntual.
Recomendaciones por tormentas fuertes:
El Servicio Meteorológico Nacional mantenía un alerta amarillo y sus correspondientes recomendaciones.
- No saques la basura. Retirá objetos que impidan que el agua escurra.
- Evitá actividades al aire libre.
- No te refugies cerca de árboles y postes de electricidad que puedan caerse.
- Para minimizar el riesgo de ser alcanzado por un rayo, no permanezcas en playas, ríos, lagunas o piletas.
- Estate atento ante la posible caída de granizo.
- Informate por las autoridades. Tené siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.
