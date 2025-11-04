Preocupante alerta por tormentas con granizo para el AMBA: el informe del Servicio Meteorológico Nacional
El organismo renovó sus avisos por tormentas y granizo para este martes en algunas zonas del país. Los detalles de una jornada complicada.
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) lanzó para este martes nuevos alertas por tormentas fuertes con posible caída de granizo, con varias zonas afectadas, entre ellas, algunas de la provincia de Buenos Aires, en lo que se espera una jornada signada por el mal clima y las lluvias.
De esta forma, sigue este martes 4 de noviembre un aviso de nivel amarillo por tormentas fuertes para todo el territorio bonaerense, incluido el AMBA; y para zonas de las provincias de Santa Fe, Córdoba, La Pampa, San Luis, Mendoza y La Rioja.
El organismo prevé para el AMBA, una jornada con tormentas desde la mañana, las que podrían ser fuertes en horas de la tarde; y con chaparrones en la noche.
Alerta por tormentas fuertes
La nueva advertencia del organismo meteorológico indicó que, en zonas con alerta amarilla, el área será afectada por tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Las mismas podrán provocar abundante caída de agua en cortos períodos, intensas ráfagas que pueden alcanzar localmente los 70 km/h, actividad eléctrica frecuente y ocasional caída granizo.
Se prevén valores de precipitación acumulada entre 30 y 65 mm, pudiendo ser superados de manera puntual.
En tanto, para regiones con alerta naranja, el organismo prevé que el área será afectada por tormentas fuertes o localmente severas. Las mismas podrían provocar abundante caída de agua en cortos períodos, actividad eléctrica frecuente, ocasional caída de granizo granizo y ráfagas mayores a los 90 km/h. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 60 y 80 mm, que pueden ser superados de manera puntual.
Recomendaciones por tormentas fuertes:
El Servicio Meteorológico Nacional mantenía un alerta amarillo y sus correspondientes recomendaciones.
- No saques la basura. Retirá objetos que impidan que el agua escurra.
- Evitá actividades al aire libre.
- No te refugies cerca de árboles y postes de electricidad que puedan caerse.
- Para minimizar el riesgo de ser alcanzado por un rayo, no permanezcas en playas, ríos, lagunas o piletas.
- Estate atento ante la posible caída de granizo.
- Informate por las autoridades. Tené siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.
