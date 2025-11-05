Clima hoy en Buenos Aires: el pronóstico del tiempo para el miércoles 5 de noviembre
El Servicio Meteorológico Nacional espera otra jornada con buenas condiciones del clima y un leve descenso de las temperaturas.
El Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) recibió una jornada de martes con lluvias y tormentas, pero se espera una mejoría del clima para la continuidad de la semana, de acuerdo con el pronóstico del tiempo del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).
De esta manera, se prevé un alivio a las malas condiciones durante el miércoles, con cielo mayormente nublado en la madrugada, parcialmente nublado en la mañana y tarde y algo nublado en la noche. Acá sí se sentirá una leve baja de las temperaturas, con marcas de entre 11 y 21 grados.
Pronóstico del tiempo extendido en el AMBA
El SMN espera que el jueves se mantenga estable en el AMBA, con cielo algo nublado en la madrugada, mayormente nublado en la mañana y nublado en la tarde y noche; junto con temperaturas estimadas de entre 10 y 19 grados.
Del mismo modo, el viernes tendría cielo nublado en las primeras horas, pasando a mayormente nublado para la tarde y noche; y acompañado de temperaturas que rondarán los 14 grados de mínima y los 19 de máxima.
El sábado también se anticipa con buen tiempo: cielo parcialmente nublado en la madrugada y mañana, pasando a algo nublado en la tarde y noche; junto a temperaturas de entre 9 y 20 grados.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario