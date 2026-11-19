Alerta total por diluvio abarca a Buenos Aires y otras provincias: a qué hora llegan las tormentas
Las tormentas siguen azotando a diferentes zonas del país. De acuerdo al Servicio Meteorológico Nacional, Buenos Aires se verá afectada este viernes.
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta de nivel amarillo por tormentas fuertes para este viernes 20 de noviembre, advirtiendo sobre la llegada de fenómenos meteorológicos con capacidad de generar inconvenientes cotidianos, ráfagas intensas y ocasional caída de granizo en la provincia de Buenos Aires.
El aviso alcanza también a otras ocho jurisdicciones del territorio nacional, por lo que el organismo nacional detalló las recomendaciones a tener en cuenta.
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Alerta total por diluvio abarca a Buenos Aires: tormentas y ráfagas de hasta 70km/h
En territorio bonaerense, el frente de inestabilidad se hará sentir principalmente durante la tarde. Según el reporte oficial del organismo, se esperan precipitaciones acumuladas de entre 30 y 70 milímetros, valores que podrían ser superados de forma puntual en algunas localidades, acompañados por fuerte actividad eléctrica.
De acuerdo con el mapa de alertas del SMN, la advertencia abarca el sudeste, centro-sur y la franja costera de la provincia, incluyendo los siguientes partidos y zonas:
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Costa Atlántica y zonas cercanas: Costa y noroeste de Mar Chiquita, costa y oeste de General Pueyrredón, noroeste de General Juan Madariaga, y las costas de Necochea, Lobería, San Cayetano y Tres Arroyos.
Centro y sudeste bonaerense: Este de Castelli, este de Chascomús, este de Dolores, Maipú, Tapalqué y las zonas bajas de Benito Juárez y Tandil.
Las otras provincias bajo alerta
Además de Buenos Aires, el sistema de inestabilidad afectará a otras ocho provincias en distintos momentos del viernes (principalmente entre la mañana y la tarde), bajo condiciones similares de lluvias de entre 30 y 70 mm, ráfagas y probable caída de granizo:
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Región Centro: El centro y sur de Córdoba y gran parte de San Luis (a excepción del extremo noroeste).
Noreste y Litoral: La totalidad de Misiones y Corrientes, el este y centro de Formosa, el este de Chaco y el extremo noreste de Santa Fe.
Patagonia: Sectores de Chubut.
Recomendaciones del SMN
Ante la vigencia del nivel amarillo, el Servicio Meteorológico Nacional recuerda una serie de medidas preventivas para minimizar riesgos:
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Evitar salir y permanecer en construcciones cerradas durante el desarrollo de las tormentas.
No sacar la basura y retirar objetos que puedan obstruir desagües o ser arrastrados por el viento.
Mantenerse alejado de puertas, ventanas, árboles y postes eléctricos.
Desconectar los electrodomésticos y cortar el suministro eléctrico si ingresa agua en el hogar.
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