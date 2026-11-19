Costa Atlántica y zonas cercanas: Costa y noroeste de Mar Chiquita, costa y oeste de General Pueyrredón, noroeste de General Juan Madariaga, y las costas de Necochea, Lobería, San Cayetano y Tres Arroyos.

Centro y sudeste bonaerense: Este de Castelli, este de Chascomús, este de Dolores, Maipú, Tapalqué y las zonas bajas de Benito Juárez y Tandil.

Las otras provincias bajo alerta

Además de Buenos Aires, el sistema de inestabilidad afectará a otras ocho provincias en distintos momentos del viernes (principalmente entre la mañana y la tarde), bajo condiciones similares de lluvias de entre 30 y 70 mm, ráfagas y probable caída de granizo:

Región Centro: El centro y sur de Córdoba y gran parte de San Luis (a excepción del extremo noroeste).

Noreste y Litoral: La totalidad de Misiones y Corrientes , el este y centro de Formosa , el este de Chaco y el extremo noreste de Santa Fe .

Patagonia: Sectores de Chubut.

Recomendaciones del SMN

Ante la vigencia del nivel amarillo, el Servicio Meteorológico Nacional recuerda una serie de medidas preventivas para minimizar riesgos: