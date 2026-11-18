En la Argentina, la situación del tapir es motivo de extrema preocupación: la especie se encuentra categorizada en situación de vulnerabilidad o peligro, con poblaciones extintas en provincias como Corrientes y Tucumán, y registros sumamente escasos en regiones del norte de Santa Fe y el noreste de Santiago del Estero. Por este motivo, la llegada de Yunga aporta una cuota de esperanza para fortalecer los planes de manejo y resguardo de la fauna autóctona.