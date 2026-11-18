Nació "Yunga", una cría de tapir en el Ecoparque de Buenos Aires: por qué es clave para la conservación
El Ecoparque porteño anunció la llegada de un nuevo ejemplar hembra de tapir americano, fruto del programa de reproducción y protección de la especie.
El Ecoparque de la Ciudad de Buenos Aires anunció este miércoles el nacimiento de Yunga, una cría hembra de tapir americano (Tapirus terrestris) que nació el pasado 8 de noviembre, un acontecimiento celebrado por especialistas en biodiversidad debido al delicado estado de conservación que atraviesa la especie en el territorio nacional.
La pequeña es hija de Jacarandá, una hembra que fue trasladada oportunamente desde la Reserva Experimental Horco Molle, en la provincia de Tucumán. Desde la institución destacaron que tanto la madre como su cría se encuentran en excelente estado de salud y reciben un seguimiento permanente por parte de los equipos profesionales de Nutrición, Cuidado Animal y Veterinaria.
Un rol ecológico fundamental y una especie amenazada
El nacimiento de Yunga se enmarca dentro de los programas oficiales de conservación destinados a preservar y recuperar las poblaciones de este mamífero, el más grande de Sudamérica, frente a las fuertes amenazas que sufre en su hábitat natural, como la pérdida de bosques y la caza furtiva.
Los tapires cumplen un rol ecológico irremplazable en los ecosistemas de selvas y bosques ya que actúan como "jardineros de la selva" o principales dispersores de semillas: al alimentarse de frutos y vegetación, transportan las semillas a lo largo de su organismo y las expulsan intactas a través de las heces, facilitando la regeneración de la flora nativa.
En la Argentina, la situación del tapir es motivo de extrema preocupación: la especie se encuentra categorizada en situación de vulnerabilidad o peligro, con poblaciones extintas en provincias como Corrientes y Tucumán, y registros sumamente escasos en regiones del norte de Santa Fe y el noreste de Santiago del Estero. Por este motivo, la llegada de Yunga aporta una cuota de esperanza para fortalecer los planes de manejo y resguardo de la fauna autóctona.
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