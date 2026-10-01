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Octubre arranca con lluvias en el AMBA: el mapa en vivo de las precipitaciones

Sociedad

Tal como anticipó el SMN, se registran precipitaciones aisladas en Buenos Aires y sus alrededores. Conocé todos los detalles del clima para este jueves.

Lluvias en Buenos Aires

Lluvias en Buenos Aires

Tal como pronosticó el Servicio Meteorológico Nacional, la Ciudad de Buenos Aires y sus alrededores registran este jueves 1 de octubre precipitaciones aisladas con cielo nublado, en tanto que las temperaturas previstas para hoy son otoñales y oscilan entre los 9°C y los 15°C.

Mapa en vivo de las lluvias de este jueves 1 de octubre de 2026 en el AMBA

Cómo estará el pronóstico en Buenos Aires durante la jornada

Durante las primeras horas de la mañana se registrarán lloviznas débiles acumulando cerca de 1 mm de precipitación, acompañadas por una humedad promedio del 77% y vientos leves del sector sur a 15 km/h. Con el avance de la media mañana las lluvias cesarán, dando paso a una nubosidad variable con vientos de hasta 17 km/h.

IMPORTANTE: El Gobierno bonaerense firmó la Resolución 430/2026 y hay feriado: este fin de semana es largo en Buenos Aires

Para la tarde y la noche el organismo oficial anticipa condiciones estables:

  • Tarde: el cielo se mantendrá mayormente nublado, sin probabilidades de lluvia y con ráfagas moderadas del suroeste que rondarán los 20 km/h.
  • Noche: la temperatura descenderá progresivamente hacia la mínima prevista, con vientos leves del sector suroeste a 16 km/h y una atmósfera fresca.

El Servicio Meteorológico Nacional recordó que mantiene activa su red de monitoreo y estaciones meteorológicas para alertar a la población ante eventuales cambios en las condiciones atmosféricas en todo el territorio metropolitano.

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