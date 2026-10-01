Octubre arranca con lluvias en el AMBA: el mapa en vivo de las precipitaciones

Cómo estará el pronóstico en Buenos Aires durante la jornada

Durante las primeras horas de la mañana se registrarán lloviznas débiles acumulando cerca de 1 mm de precipitación, acompañadas por una humedad promedio del 77% y vientos leves del sector sur a 15 km/h. Con el avance de la media mañana las lluvias cesarán, dando paso a una nubosidad variable con vientos de hasta 17 km/h.