Octubre arranca con lluvias en el AMBA: el mapa en vivo de las precipitaciones
Tal como anticipó el SMN, se registran precipitaciones aisladas en Buenos Aires y sus alrededores. Conocé todos los detalles del clima para este jueves.
Tal como pronosticó el Servicio Meteorológico Nacional, la Ciudad de Buenos Aires y sus alrededores registran este jueves 1 de octubre precipitaciones aisladas con cielo nublado, en tanto que las temperaturas previstas para hoy son otoñales y oscilan entre los 9°C y los 15°C.
Mapa en vivo de las lluvias de este jueves 1 de octubre de 2026 en el AMBA
Cómo estará el pronóstico en Buenos Aires durante la jornada
Durante las primeras horas de la mañana se registrarán lloviznas débiles acumulando cerca de 1 mm de precipitación, acompañadas por una humedad promedio del 77% y vientos leves del sector sur a 15 km/h. Con el avance de la media mañana las lluvias cesarán, dando paso a una nubosidad variable con vientos de hasta 17 km/h.
IMPORTANTE: El Gobierno bonaerense firmó la Resolución 430/2026 y hay feriado: este fin de semana es largo en Buenos Aires
Para la tarde y la noche el organismo oficial anticipa condiciones estables:
- Tarde: el cielo se mantendrá mayormente nublado, sin probabilidades de lluvia y con ráfagas moderadas del suroeste que rondarán los 20 km/h.
- Noche: la temperatura descenderá progresivamente hacia la mínima prevista, con vientos leves del sector suroeste a 16 km/h y una atmósfera fresca.
El Servicio Meteorológico Nacional recordó que mantiene activa su red de monitoreo y estaciones meteorológicas para alertar a la población ante eventuales cambios en las condiciones atmosféricas en todo el territorio metropolitano.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario