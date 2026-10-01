Kasabian vuelve a Buenos Aires: cuándo es el show y cómo comprar las entradas

El regreso de Kasabian a la Argentina

El repertorio que llegará a Buenos Aires no estará compuesto solamente por las canciones de su nueva etapa. La banda también cuenta con un catálogo construido desde comienzos de los 2000, con temas como “Club Foot”, “Fire”, “L.S.F. (Lost Souls Forever)”, “Underdog” y “Shoot the Runner”, piezas fundamentales de su recorrido.

Kasabian tuvo su primer encuentro con el público argentino en 2015, cuando participó de Lollapalooza Argentina y luego realizó un sideshow junto a The Kooks. Tres años más tarde regresó para tocar en Obras, en septiembre de 2018.

El recital del 23 de marzo de 2027 será entonces la tercera visita de Kasabian al país y su cuarto show en Argentina. Con ACT III como nuevo capítulo y un repertorio que atraviesa buena parte de la historia reciente del rock británico, la banda volverá a Buenos Aires para recuperar un vínculo con sus seguidores locales que quedó interrumpido durante casi una década.