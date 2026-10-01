Kasabian vuelve a Buenos Aires: cuándo es el show y cómo comprar las entradas
La banda británica liderada por Serge Pizzorno se presentará en marzo de 2027 para reencontrarse con sus seguidores argentinos después de casi nueve años.
Kasabian confirmó su regreso a la Argentina. La banda británica encabezada por Serge Pizzorno se presentará el 23 de marzo de 2027 en C Art Media, en Buenos Aires, en un show producido por DF Entertainment que marcará su vuelta al país después de casi nueve años.
El grupo llegará con material nuevo bajo el brazo y con una propuesta que mantiene la combinación de rock, electrónica y psicodelia que construyó su identidad a lo largo de más de dos décadas. La presentación estará atravesada por las canciones de ACT III, el noveno álbum de estudio de Kasabian, lanzado en septiembre de 2026.
El disco profundiza la etapa creativa liderada por Pizzorno y vuelve a colocar a las guitarras en un lugar central. Producido por el propio músico junto a Mark Ralph, el álbum fue pensado con una marcada vocación por el escenario, con canciones expansivas, estribillos grandes y una energía efervescente que conecta con uno de los rasgos más reconocibles de la banda.
Entre los adelantos de ACT III aparecen “Hippie Sunshine”, “GREAT PRETENDER”, “SUPERPOWERS” y “NOTHING BETTER THAN THIS”, cuatro canciones que recorren diferentes vertientes del sonido actual de Kasabian, desde guitarras densas hasta una combinación más ecléctica de R&B, indie, electrónica y electro-rock.
Cuándo salen las entradas para Kasabian
La preventa exclusiva para clientes Santander Visa comenzará el viernes 2 de octubre a las 13, con la posibilidad de pagar las entradas en 6 cuotas sin interés. La venta general se habilitará el lunes 5 de octubre a las 13. En ambos casos, las entradas estarán disponibles exclusivamente a través de All Access.
El regreso de Kasabian a la Argentina
El repertorio que llegará a Buenos Aires no estará compuesto solamente por las canciones de su nueva etapa. La banda también cuenta con un catálogo construido desde comienzos de los 2000, con temas como “Club Foot”, “Fire”, “L.S.F. (Lost Souls Forever)”, “Underdog” y “Shoot the Runner”, piezas fundamentales de su recorrido.
Kasabian tuvo su primer encuentro con el público argentino en 2015, cuando participó de Lollapalooza Argentina y luego realizó un sideshow junto a The Kooks. Tres años más tarde regresó para tocar en Obras, en septiembre de 2018.
El recital del 23 de marzo de 2027 será entonces la tercera visita de Kasabian al país y su cuarto show en Argentina. Con ACT III como nuevo capítulo y un repertorio que atraviesa buena parte de la historia reciente del rock británico, la banda volverá a Buenos Aires para recuperar un vínculo con sus seguidores locales que quedó interrumpido durante casi una década.
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