A qué hora arranca la preventa de entradas para el MotoGP de Buenos Aires
Los fanáticos ya podrán asegurar sus tickets para el regreso histórico del Gran Premio Ciudad de Buenos Aires al Autódromo Oscar y Juan Gálvez.
Los fanáticos del deporte motor ya tienen una cita marcada en el calendario. A partir de este 1° de octubre, se pondrá en marcha la preventa exclusiva de entradas para el esperado regreso del MotoGP al renovado Autódromo Oscar y Juan Gálvez, marcando el retorno de la máxima competencia internacional de motociclismo a la Ciudad tras 28 años.
La primera etapa de comercialización estará disponible hasta el próximo 7 de octubre y será de carácter exclusivo para clientes del Banco Ciudad, entidad oficial del evento.
El Gran Premio Ciudad de Buenos Aires fue anunciado oficialmente la semana pasada y se disputará del 9 al 11 de abril de 2027, oficiando como la cuarta fecha del calendario mundial.
La cita llegará con importantes modificaciones técnicas, ya que la categoría estrenará un nuevo reglamento con plantillas renovadas, convirtiendo al trazado porteño en un verdadero misterio para las escuderías.
En paralelo, las obras de modernización en el Coliseo porteño avanzan a buen ritmo y ya superan el 60% de ejecución. Los trabajos incluyen un rediseño total de la pista, la construcción de nuevos boxes, accesos y áreas para el público, con la mirada puesta no solo en recibir al motociclismo mundial, sino también en el anhelo de recuperar el paso de la Fórmula 1.
Cómo comprar las entradas para el MotoGP en Buenos Aires
Los tickets podrán adquirirse a través del sitio web oficial motogp.fantixtickets.com y contarán con el beneficio de financiación en hasta 6 cuotas sin interés abonando con tarjetas de crédito del banco.
Asimismo, la preventa también operará con tarjetas de débito o dinero en cuenta mediante el escaneo del código QR de MODO desde las aplicaciones Buepp o App Ciudad. Una vez concluido este plazo de exclusividad, la venta general para todo el público se abrirá el jueves 8 de octubre.
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