A qué hora arranca la preventa de entradas para el MotoGP de Buenos Aires

Cómo comprar las entradas para el MotoGP en Buenos Aires

Los tickets podrán adquirirse a través del sitio web oficial motogp.fantixtickets.com y contarán con el beneficio de financiación en hasta 6 cuotas sin interés abonando con tarjetas de crédito del banco.

Asimismo, la preventa también operará con tarjetas de débito o dinero en cuenta mediante el escaneo del código QR de MODO desde las aplicaciones Buepp o App Ciudad. Una vez concluido este plazo de exclusividad, la venta general para todo el público se abrirá el jueves 8 de octubre.