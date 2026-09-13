El Niño se instala con fuerza y hay 90% de probabilidad de alcanzar intensidad muy fuerte según la OMM

Desde el análisis especializado se remarca que El Niño modifica las probabilidades de fondo, pero no escribe de antemano el destino de cada ciudad, por lo que resulta indispensable desglosar el comportamiento región por región.

Litoral y NEA: Concentra la señal más clara y directa. Las provincias de Entre Ríos, Corrientes, Misiones, Chaco y Formosa presentan las mayores probabilidades de registrar lluvias superiores a la media entre noviembre y marzo, incrementando la respuesta hidrológica en las localidades costeras de la Cuenca del Plata. El informe distingue además el comportamiento de los ríos: mientras el Uruguay genera crecidas rápidas y violentas que exigen sistemas de alerta temprana afinados al máximo, el Paraná responde con crecidas lentas y masivas de carácter más previsible.

Cuyo, Región Pampeana y resto del país: Fuera del Litoral, la asociación lineal entre El Niño e inundaciones pierde fuerza. Si bien los pronósticos del SMN apuntan a lluvias sobre lo normal en el oeste cuyano, La Pampa, el sudoeste bonaerense y el noreste patagónico, la topografía, la disponibilidad previa de humedad y el drenaje local generan respuestas muy dispares incluso entre localidades vecinas.

En todo el país, la clave pasa por vigilar la frecuencia e intensidad de las tormentas severas durante la ventana tradicional que va desde el inicio de la primavera hasta la primera mitad del otoño, un riesgo potenciado además por los efectos del cambio climático.

El Niño se instala con fuerza y hay 90% de probabilidad de alcanzar intensidad muy fuerte. Fuente: Meteored.

Planificación de escenarios y gestión integral del riesgo

Ante la imposibilidad de reducir la gestión del clima a un único número mágico de milímetros o de altura de los ríos, la recomendación técnica publicada por Meteored subraya la necesidad de planificar tanto para el escenario de mínima como para el de máxima.

Diseñar las defensas y protocolos exclusivamente para el caso más probable puede dejar a la población desprotegida si la temporada evoluciona hacia el extremo superior, mientras que sobredimensionar los recursos agota capacidades de manera innecesaria.

La gestión moderna del riesgo —lejos de apoyarse únicamente en la colocación de sensores tecnológicos en el territorio— requiere consolidar un sistema integral sustentado en cuatro pilares fundamentales: conocimiento del riesgo, vigilancia y pronóstico, comunicación oportuna y una capacidad de respuesta ensayada junto a la comunidad.

El involucramiento ciudadano, el uso de saberes locales sobre marcas de crecidas y la realización de simulacros se convierten así en los verdaderos eslabones que validan la eficacia de cualquier alerta temprana frente a un ciclo que exigirá máxima atención y preparación en los próximos meses.