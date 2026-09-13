El Niño se instala con fuerza y hay 90% de probabilidad de alcanzar intensidad muy fuerte según la OMM
Según especialistas, el fenómeno de El Niño ya comenzó a alterar la circulación atmosférica sobre el sudeste de Sudamérica. Cómo impacta en la Argentina.
El escenario climático global ingresa en una etapa de transformación profunda. Según las proyecciones de la Organización Meteorológica Mundial (OMM) y, el fenómeno de El Niño ya está instalado en el Pacífico ecuatorial y presenta más de un 90% de probabilidad de alcanzar una intensidad muy fuerte durante lo que resta de 2026.
De acuerdo con un detallado análisis difundido por el especialista Mauricio Saldívar para el sitio Meteoredcon, el fenómeno además tiene una persistencia estimada que se extenderá al menos hasta febrero de 2027 y un pico previsto para el cierre del año.
Este pulso cálido ya comenzó a alterar la circulación atmosférica sobre el sudeste de Sudamérica, una región donde históricamente ocho de cada diez episodios de esta magnitud se traducen en precipitaciones por encima de los valores normales, recordando antecedentes de grandes crecidas en las cuencas como las registradas en los períodos 1982/1983 y 1997/1998.
Sin embargo, tal como advierte el informe técnico, que un evento adquiera ribetes de gran intensidad eleva estadísticamente la probabilidad de impactos asociados, pero no constituye una sentencia absoluta ni garantiza que los efectos se manifiesten de la misma manera en todo el territorio nacional.
El Niño: entre las redes sociales y el análisis regional
Frente a este panorama, las redes sociales y los servicios de mensajería suelen poblarse de lecturas apresuradas que agitan fantasmas de inundaciones catastróficas comparables con las históricas crisis del Litoral, o bien descartan de plano la señal climática.
Desde el análisis especializado se remarca que El Niño modifica las probabilidades de fondo, pero no escribe de antemano el destino de cada ciudad, por lo que resulta indispensable desglosar el comportamiento región por región.
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Litoral y NEA: Concentra la señal más clara y directa. Las provincias de Entre Ríos, Corrientes, Misiones, Chaco y Formosa presentan las mayores probabilidades de registrar lluvias superiores a la media entre noviembre y marzo, incrementando la respuesta hidrológica en las localidades costeras de la Cuenca del Plata. El informe distingue además el comportamiento de los ríos: mientras el Uruguay genera crecidas rápidas y violentas que exigen sistemas de alerta temprana afinados al máximo, el Paraná responde con crecidas lentas y masivas de carácter más previsible.
Cuyo, Región Pampeana y resto del país: Fuera del Litoral, la asociación lineal entre El Niño e inundaciones pierde fuerza. Si bien los pronósticos del SMN apuntan a lluvias sobre lo normal en el oeste cuyano, La Pampa, el sudoeste bonaerense y el noreste patagónico, la topografía, la disponibilidad previa de humedad y el drenaje local generan respuestas muy dispares incluso entre localidades vecinas.
En todo el país, la clave pasa por vigilar la frecuencia e intensidad de las tormentas severas durante la ventana tradicional que va desde el inicio de la primavera hasta la primera mitad del otoño, un riesgo potenciado además por los efectos del cambio climático.
Planificación de escenarios y gestión integral del riesgo
Ante la imposibilidad de reducir la gestión del clima a un único número mágico de milímetros o de altura de los ríos, la recomendación técnica publicada por Meteored subraya la necesidad de planificar tanto para el escenario de mínima como para el de máxima.
Diseñar las defensas y protocolos exclusivamente para el caso más probable puede dejar a la población desprotegida si la temporada evoluciona hacia el extremo superior, mientras que sobredimensionar los recursos agota capacidades de manera innecesaria.
La gestión moderna del riesgo —lejos de apoyarse únicamente en la colocación de sensores tecnológicos en el territorio— requiere consolidar un sistema integral sustentado en cuatro pilares fundamentales: conocimiento del riesgo, vigilancia y pronóstico, comunicación oportuna y una capacidad de respuesta ensayada junto a la comunidad.
El involucramiento ciudadano, el uso de saberes locales sobre marcas de crecidas y la realización de simulacros se convierten así en los verdaderos eslabones que validan la eficacia de cualquier alerta temprana frente a un ciclo que exigirá máxima atención y preparación en los próximos meses.
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