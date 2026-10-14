Alerta total de diluvio: a qué hora llegan las tormentas y qué zonas se verán más afectadas
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) puso en alerta a distintas zonas del país que afrontarán fuertes tormentas este jueves.
Mientras persiste la inestabilidad en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) se encargó de poner en alerta a diversas zonas del país, que este jueves afrontarán fuertes tormentas. En este sentido, el organismo aportó los detalles y recomendaciones pertinentes.
IMPORTANTE: Un tormentón de hielo bajará 13 grados la temperatura y traerá una ola de frío polar al AMBA
Alerta total de diluvio: a qué hora llegan las tormentas y qué zonas se verán más afectadas
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió un aviso de nivel amarillo para la jornada de este jueves 15 de octubre, advirtiendo sobre el desarrollo de fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades en distintas provincias de la Argentina.
De acuerdo con la actualización del Sistema de Alertas Tempranas del SMN, las áreas bajo advertencia comprenden:
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Centro del país: Gran parte del territorio de Córdoba y sectores de San Luis y el sur de La Rioja.
Cuyo / Cordillera: Áreas precordilleranas del oeste de Mendoza y San Juan.
Norpatagonia: Zonas del centro y norte de Neuquén y áreas limítrofes con Río Negro.
Patagonia Sur: Un amplio sector del centro y oeste de Chubut.
¿Cómo serán las tormentas y los fenómenos previstos?
Según el tipo de alerta rige una combinación de tormentas, precipitaciones y ráfagas de viento:
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Tormentas e inestabilidad en la región central: Se prevé el desarrollo de lluvias y tormentas de variada intensidad, acompañadas por abundante caída de agua en cortos períodos, intensa actividad eléctrica, ocasional caída de granizo y ráfagas de viento. Se estiman valores de precipitación acumulada de entre 20 y 50 mm.
Vientos y temporales en la franja cordillerana y patagónica: En las provincias del sur y oeste se aguardan vientos intensos con ráfagas que podrían superar los 70 u 80 km/h, además de precipitaciones continuas en las zonas precordilleranas.
Recomendaciones del Servicio Meteorológico Nacional
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Asegurar objetos: Retirar o sujetar elementos que puedan ser desplazados por las ráfagas de viento.
Evitar actividades al aire libre: Suspender deportes o tareas en la vía pública durante el desarrollo del temporal.
No refugiarse cerca de árboles o postes de luz: Ante el riesgo de caída de ramas o cables de alta tensión.
Manejar con precaución: Disminuir la velocidad en rutas y avenidas debido a la reducción de visibilidad y el calzada resbaladiza.
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