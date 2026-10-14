Alerta total de diluvio: a qué hora llegan las tormentas y qué zonas se verán más afectadas

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió un aviso de nivel amarillo para la jornada de este jueves 15 de octubre, advirtiendo sobre el desarrollo de fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades en distintas provincias de la Argentina.