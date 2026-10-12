Alerta total por diluvio en el AMBA: la intensa seguidilla de tormentas para esta semana

El pico del temporal llegará el jueves 15 de octubre, cuando la probabilidad de tormentas alcance el 90% con un acumulado previsto de hasta 17 mm de agua y vientos con ráfagas de hasta 36 km/h. Las precipitaciones se mantendrán durante el viernes 16, con un 80% de probabilidad de lluvias y temperaturas que no superarán los 17°C.