Alerta total por diluvio en el AMBA: la intensa seguidilla de tormentas para esta semana
El Servicio Meteorológico Nacional advierte por los días sumamente inestables que afrontarán los habitantes del AMBA. Los detalles.
El Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) se prepara para atravesar una semana marcada por la inestabilidad climática y las tormentas persistentes. Según el pronóstico meteorológico, las precipitaciones se mantendrán durante los próximos cuatro días y recién habrá un alivio hacia el fin de semana.
En este sentido, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y pronosticadores de Meteored aportaron los detalles para una seguidilla de intensas lluvias.
Alerta por diluvio en el AMBA: la intensa seguidilla de tormentas para esta semana
Para la jornada de este martes 13 de octubre se prevé un 60% de probabilidades de lluvia, con acumulados moderados y marcas térmicas entre los 12°C y los 18°C. La inestabilidad continuará el miércoles 14, día en que la probabilidad de precipitaciones subirá al 70% y la máxima alcanzará los 20°C.
El pico del temporal llegará el jueves 15 de octubre, cuando la probabilidad de tormentas alcance el 90% con un acumulado previsto de hasta 17 mm de agua y vientos con ráfagas de hasta 36 km/h. Las precipitaciones se mantendrán durante el viernes 16, con un 80% de probabilidad de lluvias y temperaturas que no superarán los 17°C.
Cuándo llega el alivio al AMBA
El esperado cambio de tiempo llegará recién el sábado 17 de octubre, jornada en la que se anticipa un marcado descenso de la nubosidad, cielo parcialmente nublado y sin precipitaciones, aunque con un descenso en las temperaturas mínimas que rondarán los 8°C.
Recomendaciones ante las tormentas
Ante un mapa con condiciones meteorológicas complejas, las autoridades recomiendan extremar las precauciones:
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Permanecer en construcciones cerradas (casas, edificios o escuelas) y evitar exponerse al aire libre.
Evitar circular por calles anegadas o zonas inundables.
Desconectar artefactos eléctricos si hay riesgo de que el agua ingrese al domicilio.
No refugiarse debajo de árboles o postes de luz, ante el peligro de caída de ramas o cables.
Mantenerse informado a través de las actualizaciones oficiales del SMN.
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