Alerta por diluvio en el AMBA: cuándo será el pico máximo de la seguidilla de tormentas
Tanto el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) como el sitio Meteored alertaron por una semana pasada por agua en el AMBA. Los detalles.
El mal tiempo no da tregua en el AMBA. De acuerdo con los pronósticos del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y el sitio Meteored, la región atravesará un período prolongado de inestabilidad con precipitaciones de variada intensidad que se extenderán durante los próximos cuatro días.
En este sentido, los pronosticadores extendieron los detalles del clima lluvioso que sacudirá a Capital Federal y el Gran Buenos Aires durante toda la semana.
Alerta por diluvio en el AMBA: la seguidilla de tormentas que paraliza a la Ciudad y el Conurbano
El Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) atraviesa una ventana de marcada inestabilidad climática que se extenderá durante casi toda la semana. Las precipitaciones serán la constante jornada tras jornada, con un paulatino aumento en la intensidad de las tormentas hacia el jueves.
Con el arranque de la semana laboral este martes, las lluvias opacaron gran parte de la jornada y prometen continuar en las próximas horas.
Las condiciones desfavorables se acentuarán hacia el miércoles 14, día en que la probabilidad de precipitaciones subirá al 70% y la temperatura máxima alcanzará los 20°C.
El momento más crítico del período llegará el jueves 15 de octubre, cuando el temporal alcance su punto máximo. Para esa jornada la probabilidad de tormentas ascenderá al 90%, con un acumulado previsto de hasta 17 milímetros de agua y vientos acompañados por ráfagas que podrían tocar los 36 kilómetros por hora.
El mal tiempo dará pocas treguas hacia el final de la semana, ya que durante el viernes 16 se mantendrá un 80% de probabilidad de lluvias persistentes y los valores térmicos registrarán un marcado descenso, con máximas que no superarán los 17°C.
Ante este panorama de humedad y precipitaciones continuas, se recomienda circular con precaución, revisar los desagües domiciliarios y mantenerse atentos a las actualizaciones de las alertas meteorológicas locales.
Cuándo llega el alivio al AMBA
El alivio meteorológico se hará esperar hasta el sábado 17 de octubre. Para ese día se prevé un marcado despeje del cielo, ambiente parcialmente nublado y nulas probabilidades de lluvia, acompañado por un descenso de la temperatura que dejará una mínima cercana a los 8°C.
Recomendaciones ante las tormentas
Ante un mapa con condiciones meteorológicas complejas, las autoridades recomiendan extremar las precauciones:
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Permanecer en construcciones cerradas (casas, edificios o escuelas) y evitar exponerse al aire libre.
Evitar circular por calles anegadas o zonas inundables.
Desconectar artefactos eléctricos si hay riesgo de que el agua ingrese al domicilio.
No refugiarse debajo de árboles o postes de luz, ante el peligro de caída de ramas o cables.
Mantenerse informado a través de las actualizaciones oficiales del SMN.
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