Alerta por diluvio en el AMBA: cuándo será el pico máximo de la seguidilla de tormentas

El momento más crítico del período llegará el jueves 15 de octubre, cuando el temporal alcance su punto máximo. Para esa jornada la probabilidad de tormentas ascenderá al 90%, con un acumulado previsto de hasta 17 milímetros de agua y vientos acompañados por ráfagas que podrían tocar los 36 kilómetros por hora.

El mal tiempo dará pocas treguas hacia el final de la semana, ya que durante el viernes 16 se mantendrá un 80% de probabilidad de lluvias persistentes y los valores térmicos registrarán un marcado descenso, con máximas que no superarán los 17°C.

Ante este panorama de humedad y precipitaciones continuas, se recomienda circular con precaución, revisar los desagües domiciliarios y mantenerse atentos a las actualizaciones de las alertas meteorológicas locales.

Cuándo llega el alivio al AMBA

El alivio meteorológico se hará esperar hasta el sábado 17 de octubre. Para ese día se prevé un marcado despeje del cielo, ambiente parcialmente nublado y nulas probabilidades de lluvia, acompañado por un descenso de la temperatura que dejará una mínima cercana a los 8°C.

Recomendaciones ante las tormentas

Ante un mapa con condiciones meteorológicas complejas, las autoridades recomiendan extremar las precauciones: