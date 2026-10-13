Cayó granizo como nieve y sigue el alerta rojo por tormentas: los impresionantes videos
El fatal temporal azota a Chile, con imágenes impactantes y al menos 16 personas fallecidas. Las imágenes registradas este martes fueron impactantes.
Ante la gravedad de la situación de la tormenta que azota Chile, el Gobierno declaró la alerta roja para la Región Metropolitana, luego de una jornada marcada por intensas lluvias, descargas eléctricas y una imponente granizada que cubrió de blanco las calles de la ciudad, simulando un paisaje nevado.
En las redes sociales, los usuarios compartieron videos impresionantes que reflejan el caos urbano: desde el colapso y la filtración de agua dentro de las estaciones del subterráneo hasta la inusual acumulación de hielo en distintos puntos de la capital.
En tanto, la feroz e inédita tormenta dejó un saldo preliminar de al menos 16 personas fallecidas desde el inicio del temporal a mediados de año.
Granizo e inundaciones
En las redes sociales no dejaron de viralizarse videos impresionantes del temporal que azota a Chile.
Voladura de techos en el Terminal Sur y caos urbano
Uno de los momentos más dramáticos de la jornada se vivió en la comuna de Estación Central, donde las violentas ráfagas de viento impactaron de lleno sobre el Terminal Sur de ómnibus.
La fuerza del temporal arrancó varias planchas de la cubierta del edificio. Las imágenes viralizadas muestran el instante exacto en que el techo se desprende por completo y sale volando, generando momentos de pánico entre los pasajeros y peatones que circulaban por el lugar.
Alerta roja por tormentas y operativos de emergencia
El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) justificó la activación de la máxima alerta ante el riesgo sostenido y la severidad del fenómeno climático, que provocó anegamientos de calles, inundaciones en edificios y serios inconvenientes en el tránsito vehicular.
Organismos de emergencia, bomberos y fuerzas de seguridad continúan desplegados en zonas críticas de Santiago para coordinar las labores de asistencia a los damnificados y mitigar los daños ocasionados por el temporal.
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