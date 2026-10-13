Cayó granizo como nieve y sigue el alerta rojo por tormentas: los impresionantes videos

La fuerza del temporal arrancó varias planchas de la cubierta del edificio. Las imágenes viralizadas muestran el instante exacto en que el techo se desprende por completo y sale volando, generando momentos de pánico entre los pasajeros y peatones que circulaban por el lugar.

Alerta roja por tormentas y operativos de emergencia

El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) justificó la activación de la máxima alerta ante el riesgo sostenido y la severidad del fenómeno climático, que provocó anegamientos de calles, inundaciones en edificios y serios inconvenientes en el tránsito vehicular.

Organismos de emergencia, bomberos y fuerzas de seguridad continúan desplegados en zonas críticas de Santiago para coordinar las labores de asistencia a los damnificados y mitigar los daños ocasionados por el temporal.