A qué hora deja de llover en el AMBA y cuándo se caen las temperaturas y vuelve el frío
El Servicio Meteorológico Nacional ya anticipa un fin para las lluvias y tormentas, pero con un importante descenso térmico en Buenos Aires.
El Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) transita una jornada pasada por agua, con lluvias y tormentas, y marcada por la inestabilidad. Sin embargo, las previsiones meteorológicas ya anticipan el momento exacto en el que el tiempo comenzará a dar tregua y cómo continuarán las condiciones durante el fin de semana y el inicio de la nueva semana.
De acuerdo con el informe oficial del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), las malas condiciones se mantendrán durante las próximas horas: el pronóstico indica tormentas aisladas para lo que resta de la mañana y lluvias aisladas hacia la tarde.
El panorama de precipitaciones recién comenzará a dejar atrás la región por la noche, momento en el que el cielo se presentará mayormente nublado y las marcas térmicas se ubicarán en un rango de entre 12°C de mínima y 16°C de máxima.
Por su parte, el detalle aportado por el sitio especializado Meteored —con un leve matiz respecto a los tiempos oficiales— anticipa que las precipitaciones se extenderán hasta pasado el mediodía, fijando las 13:00 horas como el momento en el que dejará de llover por completo en la región.
Frío tras las lluvias: el tiempo para el domingo y el arranque de la nueva semana
Para quienes planeen actividades al aire libre, el panorama cambiará rotundamente a partir del domingo, marcando el inicio de una mejora sostenida:
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Domingo: Se espera una jornada con buenas condiciones climáticas. La madrugada y la mañana comenzarán con bancos de neblinas matinales y cielo parcialmente nublado. Con el transcurso de las horas, la temperatura experimentará un leve descenso en las marcas mínimas pero un repunte en las máximas, oscilando entre los 7°C y los 20°C.
Lunes (inicio de semana): La estabilidad meteorológica se mantendrá firme. El arranque de la semana contará con cielo mayormente nublado durante la madrugada y la mañana, evolucionando a parcialmente nublado hacia la tarde y la noche. En cuanto al termómetro, las marcas se moverán entre unos más templados 12°C de mínima y 22°C de máxima.
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