Viento Zonda en Mendoza: un árbol cayó encima de una nena y tuvo que ser internada
Ocurrió en el Parque O’Higgins, cuando la menor se encontraba junto a otra mujer, que también tuvo que ser asistida.
El viento Zonda golpeó con fuerza a la provincia de Mendoza durante la tarde del lunes, provocado la caída de al menos tres árboles en las localidades de Maipú, Guaymallén y en la ciudad, que afectaron a varias personas. Dos tuvieron que ser hospitalizadas, entre ellas una nena de 12 años.
El hecho de mayor gravedad se registró a las 17.14 en el Parque O’Higgins, sobre calle Ituzaingó entre Córdoba y San Luis. Personal policial llegó hasta el lugar tras un llamado al 911 que alertada sobre la caída de un árbol en pleno centro mendocino que había afectado a una menor y a una mujer.
La nena había recibido el impacto directo y fue trasladada de urgencia por Personal del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC) al Hospital Notti, donde quedó internada con estado de salud reservado. En tanto, la otra persona afectada era una mujer de 34 años, amiga de la madre de la menor, que recibió asistencia médica en el lugar.
A pocos kilómetros, en el distrito de Villa Nueva, Guaymallén, el viento zonda provocó la caída de otro ejemplar. Todo ocurrió sobre calle Los Guindos, a metros de Capilla del Rosario, donde un árbol impactó contra dos vehículos que circulaban en sentidos contrarios: una Chevrolet Captiva gris y un Renault 9 gris, según detalló el medio local El Sol.
Como consecuencia de la caída, uno de los conductores recibió un golpe en la cabeza, quedó atrapado e inconsciente dentro del habitáculo y tuvo que ser asistido por vecinos para salir. Fue trasladado al Hospital Central sin riesgo de vida. Mientras se aguardaba la asistencia, otro árbol cayó a metros del lugar, sin provocar destrozos ni heridos.
El tercer episodio tuvo lugar en Rodeo del Medio, Maipú, sobre calle Pueyrredón, donde el fuerte viento partió un árbol a la mitad y el tronco cayó sobre un Ford Ka rojo estacionado.
Afortunadamente, no había ningún ocupante dentro del vehículo, por lo que el hecho se limitó a daños materiales.
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