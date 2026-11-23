El Gobierno decidió que el feriado por el Día de la Virgen no se traslada pero en Buenos Aires hay finde largo
Si bien el Gobierno de Javier Milei firmó el Decreto 614/2025, algunos habitantes del territorio bonaerense gozarán de un descanso de 4 días.
Según lo establecido en el calendario oficial y el Decreto 614/2025 rubricado por el gobierno de Javier Milei, el martes 8 de diciembre regirá como feriado inamovible a nivel nacional. Durante esa jornada se conmemora el Día de la Inmaculada Concepción de María, considerada una de las celebraciones religiosas de mayor relevancia en el país.
El Gobierno decidió que el feriado por el Día de la Virgen no se traslada pero en Buenos Aires hay finde largo
La precisión es clave para disipar las consultas recurrentes que suelen surgir en el ámbito empresarial y en el sector turístico ante posibles modificaciones en el calendario de feriados. Si bien la Ley 27.399 —que regula el régimen de feriados y fines de semana largos— prevé trasladar determinadas celebraciones para fomentar el turismo interno, ese criterio no alcanza a todas las fechas del año.
Para el 8 de diciembre, el descanso mantiene su carácter inamovible en todo el país. Por lo tanto, aun cuando la fecha caiga en martes —una situación que suele alimentar versiones sobre un fin de semana XL o un traslado al lunes anterior—, el feriado se respetará únicamente en su día original, sin alteraciones ni reprogramaciones.
Por qué en Buenos Aires hay fin de semana largo
No obstante, la historia será distinta para los habitantes del municipio de Coronel Pringles, donde el lunes 7 de diciembre habrá asueto por tratarse de la fecha en que se conmemora la fundación de esa ciudad, por lo que sus trabajadores no tendrán que asistir a prestar servicios en esa jornada, al menos los que pertenecen al ámbito municipal y bancario. Para aquellos que laboran para empresas privadas, el asueto quedará en manos del empleador.
Teniendo en cuenta que sábado y domingo estas mismas entidades no prestan servicio y el 8 de diciembre es feriado a nivel nacional, los habitantes de este municipio gozarán de cuatro días de descanso en el último mes del año.
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