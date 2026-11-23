Javier Milei.

Por qué en Buenos Aires hay fin de semana largo

No obstante, la historia será distinta para los habitantes del municipio de Coronel Pringles, donde el lunes 7 de diciembre habrá asueto por tratarse de la fecha en que se conmemora la fundación de esa ciudad, por lo que sus trabajadores no tendrán que asistir a prestar servicios en esa jornada, al menos los que pertenecen al ámbito municipal y bancario. Para aquellos que laboran para empresas privadas, el asueto quedará en manos del empleador.