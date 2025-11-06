Alerta por un doble ciclón brasileño que afectará a Argentina: cuándo llegaría al país
El fenómeno se está gestando en el sur de Brasil, lo que provocará cambios drásticos en las condiciones climáticas típicas de esta parte del año.
Desde hace unos días la Argentina vive temperaturas atípicas para esta época del año, especialmente con el regreso del frío invernal de la semana pasada. Ahora, se sumó la chance de que un doble ciclón que se está gente en Brasil impacte en al menos 14 provincias de nuestro país.
Según lo advertido por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la interacción de estos dos centros de baja presión que se están formando en la parte sur de Brasil provocará fuertes tormentas, vientos muy intensos y un marcado cambio en las condiciones del tiempo. Habrá un marcado descenso tanto de la temperatura como de la sensación térmica.
MetSul Meteorología, observatorio brasileño, informó que el fenómeno se está gestando desde este último domingo. Y elevaron los niveles de alerta para el próximo fin de semana, que es cuando el doble ciclón se sentirá con fuerza.
La baja presión hará que en el sur de Brasil se sientan vientos muy fuertes. Pronostican que serán cercanos a los 100 kilómetros por hora. Y también habrá acumulación de agua por fuertes lluvias. Se pronostica más de 100 mm en menos de 24 horas.
El ciclón que se está formando en Brasil es un fenómeno atmosférico caracterizado por una rápida rotación de masas de aire alrededor de una zona de baja presión, lo que genera vientos intensos, lluvias abundantes y condiciones climáticas severas.
Cuándo llega el doble ciclón a la Argentina y qué provincias afectaría
Según el SMN, las temperaturas sufrirán una fuerte baja en gran parte del país. Este jueves, las mínimas en la región metropolitana rondará los 7°. Y el sábado habrá mínimas de 6° durante la mañana con máximas de 20°. Además, la llegada del sistema ciclónico generará un frente de fuertes tormentas y lluvias intensas.
Tanto Misiones, Corrientes, Chaco y Formosa serían azotados por fuertes lluvias. Luego, el diluvio irá avanzando hacia el centro en Santa Fe, Entre Ríos y Córdoba. También se esperan precipitaciones en Jujuy, Salta, La Rioja, Catamarca, San Juan y Mendoza, además de la propia provincia de Buenos Aires.
El organismo alertó que: “El área será afectada por tormentas fuertes. Las mismas estarán acompañadas por abundantes precipitaciones en muy cortos períodos, granizo, actividad eléctrica y ráfagas que puntualmente podrían superar los 90 km/h. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 30 y 50 mm, que pueden ser superados en forma localizada.”
