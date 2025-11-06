Alerta por un doble ciclón brasileño que afectará a Argentina: cuándo llegaría al país

Cuándo llega el doble ciclón a la Argentina y qué provincias afectaría

Según el SMN, las temperaturas sufrirán una fuerte baja en gran parte del país. Este jueves, las mínimas en la región metropolitana rondará los 7°. Y el sábado habrá mínimas de 6° durante la mañana con máximas de 20°. Además, la llegada del sistema ciclónico generará un frente de fuertes tormentas y lluvias intensas.

Tanto Misiones, Corrientes, Chaco y Formosa serían azotados por fuertes lluvias. Luego, el diluvio irá avanzando hacia el centro en Santa Fe, Entre Ríos y Córdoba. También se esperan precipitaciones en Jujuy, Salta, La Rioja, Catamarca, San Juan y Mendoza, además de la propia provincia de Buenos Aires.

El organismo alertó que: “El área será afectada por tormentas fuertes. Las mismas estarán acompañadas por abundantes precipitaciones en muy cortos períodos, granizo, actividad eléctrica y ráfagas que puntualmente podrían superar los 90 km/h. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 30 y 50 mm, que pueden ser superados en forma localizada.”