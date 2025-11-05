Franco Colapinto regresa a Interlagos: su sed de revancha y una nueva amenaza de lluvias

Cómo estará el clima en San Pablo este fin de semana: se viene Interlagos

De cara a la edición 2025, las previsiones meteorológicas vuelven a encender las alarmas. Se espera un 15% de probabilidad de lluvia para los entrenamientos del viernes, un 20% para la clasificación Sprint y hasta un 40% para el sábado, día clave del fin de semana.

El domingo, en tanto, la amenaza persiste con un 25% de posibilidades de precipitaciones durante la carrera principal, que se largará a las 14. Con ese escenario, el corredor albiceleste buscará combinar prudencia y velocidad en un circuito que castiga los errores y en el que la lluvia, una vez más, puede poner a prueba su madurez como piloto.

Franco Colapinto en la Fórmula 1: cronograma del Gran Premio de Brasil

El cronograma del fin de semana comenzará el viernes con la Práctica Libre 1 (11:30 hora argentina) y la Sprint Qualy (15:30). El sábado se correrá la Sprint Race a las 11:00 y la clasificación tradicional a las 15:00. Finalmente, la carrera principal se largará el domingo 9 de noviembre a las 14:00. Los fanáticos podrán seguir toda la acción en vivo por ESPN, Disney Plus y la plataforma F1 TV Pro, mientras que Fox Sports transmitirá por cable.

Viernes 7 de noviembre

Práctica Libre 1: 11:30

Sprint Qualy: 15:30

Sábado 8 de noviembre

Sprint: 11:00

Clasificación: 15:00

Domingo 9 de noviembre

Carrera Final: 14:00

Las carreras de Colapinto con Alpine

1- GP de Emilia-Romaña : terminó en el 16° puesto

: terminó en el 16° puesto 2- GP de Mónaco : terminó en el 13° puesto

: terminó en el 13° puesto 3- GP de España : llegó en el 15° lugar

: llegó en el 15° lugar 4- GP de Canadá : terminó en el puesto 13

: terminó en el puesto 13 5- GP de Austria : terminó en el puesto 15

: terminó en el puesto 15 6- GP de Gran Bretaña : no pudo largar por un problema mecánico

: no pudo largar por un problema mecánico 7- Sprint del GP de Bélgica : llegó en 19° lugar

: llegó en 19° lugar 8- GP de Bélgica : llegó en el 19° lugar

: llegó en el 19° lugar 9- GP de Hungría : llegó en el 18° lugar

: llegó en el 18° lugar 10- GP de Países Bajos : terminó en el puesto 11

: terminó en el puesto 11 11- GP de Italia : llegó en el 17° lugar

: llegó en el 17° lugar 12- GP de Azerbaiyán : llegó en 19º lugar

: llegó en 19º lugar 13- GP de Singapur : terminó en el 16° puesto

: terminó en el 16° puesto 14- Sprint del GP de Estados Unidos : terminó en el 14° puesto

: terminó en el 14° puesto 15- GP de Estados Unidos : terminó en el 17° puesto

: terminó en el 17° puesto 16- GP de México: terminó en el 16° puesto

Las carreras que faltan de la temporada 2025

17- Sprint del GP de San Pablo : sábado 8 de noviembre a las 11.00

: sábado 8 de noviembre a las 11.00 18- GP de San Pablo : domingo 9 de noviembre a las 14.00

: domingo 9 de noviembre a las 14.00 19- GP de Las Vegas : domingo 23 de noviembre a la 1.00

: domingo 23 de noviembre a la 1.00 20- Sprint del GP de Qatar : sábado 29 de noviembre a las 11.00

: sábado 29 de noviembre a las 11.00 21- GP de Qatar : domingo 30 de noviembre a las 13.00

: domingo 30 de noviembre a las 13.00 22- GP de Abu Dhabi: domingo 7 de diciembre a las 10.00