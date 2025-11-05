En Brasil hay más de 25.000 personas llamadas Riquelme: supera a Neymar, Messi y Maradona

Juan Román Riquelme, más popular que Neymar

El boom por el nombre Riquelme incluso supera al del astro brasileño Neymar, que cuenta con 2.443 registros en todo el país, de los cuales 50 pertenecen a mujeres. Antes del debut del delantero en el Santos, en 2009, el nombre Neymar se registraba menos de cien veces. Hoy, la edad promedio de quienes se llaman Neymar es de 11 años, y el nombre aparece en los 27 estados brasileños, con Minas Gerais (372) como el territorio con más registros, seguido por São Paulo (340), Amazonas (239) y Bahía (232).