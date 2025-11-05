En Brasil hay más de 25.000 personas llamadas Riquelme: supera a Neymar, Messi y Maradona
Según un informe del IBGE, 25.942 brasileños llevan el nombre Riquelme, inspirado en el ídolo de Boca. Es el más popular por encima de Neymar y Messi.
El fútbol argentino dejó una huella profunda en Brasil, y Juan Román Riquelme es el ejemplo más claro. Según un informe del Instituto Brasileño de Geografía y Estadística (IBGE), existen 25.942 personas llamadas Riquelme en el país vecino, sin contar las variantes del nombre —como Ryquelme, registrada en 338 casos—.
La cifra es tan significativa que equivale al 0,01% de la población brasileña, con una edad promedio de 12 años, lo que demuestra la influencia del ídolo de Boca Juniors en las nuevas generaciones. En los años noventa apenas había 228 personas registradas con ese nombre, pero entre 2000 y 2009 —la época dorada de Román con Boca, campeón de la Libertadores en 2000, 2001 y 2007—, el número se disparó a 12.220.
Juan Román Riquelme, más popular que Neymar
El boom por el nombre Riquelme incluso supera al del astro brasileño Neymar, que cuenta con 2.443 registros en todo el país, de los cuales 50 pertenecen a mujeres. Antes del debut del delantero en el Santos, en 2009, el nombre Neymar se registraba menos de cien veces. Hoy, la edad promedio de quienes se llaman Neymar es de 11 años, y el nombre aparece en los 27 estados brasileños, con Minas Gerais (372) como el territorio con más registros, seguido por São Paulo (340), Amazonas (239) y Bahía (232).
Los nombres argentinos que conquistan Brasil
El estudio del IBGE también reveló que otros apellidos argentinos aparecen entre los elegidos por las familias brasileñas. Aunque en mucha menor medida, hay 363 personas llamadas Messi y 128 llamadas Maradona. Si se suman los apellidos, las cifras ascienden a 755 y 447, respectivamente.
El ranking de los apellidos argentinos más usados en Brasil
-
Riquelme y sus variantes (Rikelme, Rickelme, Rykelme...): 31.684
Messi: 363
Maradona: 128
Batistuta: 194
Calleri: 21
El fenómeno demuestra que el fútbol trasciende fronteras y que los ídolos argentinos —en especial Riquelme— dejaron una marca imborrable incluso en el país del “jogo bonito”.
