Alerta por una posible plaga del caracol gigante
El molusco habría sido visto en una vivienda al sur de San Miguel de Tucumán. De qué se trata y cuál es su peligro.
La posible aparición del caracol gigante africano en un domicilio particular ubicado en la zona sur de San Miguel de Tucumán puso en alerta al Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA). Qué riesgos implica y qué hacer en caso de encontrar uno.
La denuncia fue realizada por la Fundación Miguel Lillo respecto a la posible presencia del molusco en un domicilio particular del barrio de Ciudadela. Ante esto, personal del SENASA tomó una muestra que fue enviada a un laboratorio para su análisis, a la espera de la confirmación oficial.
En paralelo, el SENADA convocó a una reunión de la cual participaron investigadores del Instituto Miguel Lillo, representantes del Municipio de San Miguel de Tucumán y del Sistema Provincial de Salud (SIPROSA). Durante el encuentro se evaluó el estado de situación y se definieron las acciones a seguir en caso de que se confirme la presencia de la plaga.
¿Qué es el caracol gigante africano?
El caracol gigante africano, de la especie Lissachatina fulica, es considerado uno de los moluscos invasivos más dañinos del mundo debido a los riesgos que pueden generar tanto en la salud de los seres humanos como en el impacto sobre la agricultura y el medioambiente.
Se trata de un molusco terrestre de gran tamaño que puede llegar a medir hasta 20 cm de largo y 10 cm de ancho.
Es de color castaño o marrón, con bandas longitudinales claras y oscuras irregulares, y posee una forma cónica, con un corte en la base de la columna. A su vez, el borde de su caparazón es filoso, perceptible al tacto.
¿Por qué el caracol gigante africano es peligroso?
El riesgo no es que sea "venenoso" por sí mismo, sino lo que transporta y cómo interactúa con el entorno:
- Riesgo para la salud: Es vector de parásitos (nematodos) presentes en su baba, que pueden causar enfermedades graves en los seres humanos, como meningitis eosinofílica y angiostrongiliasis abdominal.
- Desastre agrícola: son polífagos, lo que significa que comen casi cualquier cosa verde. Pueden alimentarse de más de 500 especies de plantas, destruyendo cultivos enteros en poco tiempo.
Impacto ambiental: compite con las especies de caracoles nativos por alimento y espacio, desplazándolos y alterando el equilibrio del ecosistema.
¿Cómo se transmite la enfermedad?
La infección ocurre principalmente por:
- Contacto directo con el caracol o su baba (al tocarlo sin guantes).
- Consumo de vegetales mal lavados que hayan tenido contacto con el molusco.
¿Qué hacer ante la presencia de un caracol agigante africano?
Desde el SENASA difundieron una serie de recomendaciones para evitar los riesgos ante la posible presencia de este tipo de moluscos.
• No tocar los caracoles y evitar el contacto con la baba del caracol, especialmente con ojos, nariz y boca.
• En caso de tocar un caracol o una superficie que pudo estar en contacto con su baba, lavarse inmediatamente las manos con abundante agua y jabón desinfectante.
• Lavar con abundante agua potable las verduras antes de consumirlas
• No comer caracoles ni utilizarlos como carnada, mascota o adorno.
• No usar venenos contra el caracol, ya que pueden afectar a niños, mascotas o fauna nativa.
• Eliminar del jardín restos de madera, materiales de construcción, tejas o cualquier elemento que pueda ser utilizado como refugio por el caracol.
• En caso de ser necesario, eliminar los caracoles utilizando guantes descartables para tomarlos, aplastarlos o tratarlos con sal común de cocina de forma que queden totalmente cubiertos y luego enterrarlos.
• No permitir que los niños participen de la captura y eliminación de los caracoles.
• No trasladar caracoles hacia otras zonas, ya que hay lugares que se encuentran libres de esta plaga.
• Tener precaución al trasladar plantas u otros elementos del hogar donde podrían alojarse los caracoles o sus huevos.
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