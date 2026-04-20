Alerta por una posible plaga del caracol gigante

Es de color castaño o marrón, con bandas longitudinales claras y oscuras irregulares, y posee una forma cónica, con un corte en la base de la columna. A su vez, el borde de su caparazón es filoso, perceptible al tacto.

¿Por qué el caracol gigante africano es peligroso?

El riesgo no es que sea "venenoso" por sí mismo, sino lo que transporta y cómo interactúa con el entorno:

- Riesgo para la salud: Es vector de parásitos (nematodos) presentes en su baba, que pueden causar enfermedades graves en los seres humanos, como meningitis eosinofílica y angiostrongiliasis abdominal.

- Desastre agrícola: son polífagos, lo que significa que comen casi cualquier cosa verde. Pueden alimentarse de más de 500 especies de plantas, destruyendo cultivos enteros en poco tiempo.

Impacto ambiental: compite con las especies de caracoles nativos por alimento y espacio, desplazándolos y alterando el equilibrio del ecosistema.

¿Cómo se transmite la enfermedad?

caracol gigante africano

La infección ocurre principalmente por:

- Contacto directo con el caracol o su baba (al tocarlo sin guantes).

- Consumo de vegetales mal lavados que hayan tenido contacto con el molusco.

¿Qué hacer ante la presencia de un caracol agigante africano?

Desde el SENASA difundieron una serie de recomendaciones para evitar los riesgos ante la posible presencia de este tipo de moluscos.

• No tocar los caracoles y evitar el contacto con la baba del caracol, especialmente con ojos, nariz y boca.

• En caso de tocar un caracol o una superficie que pudo estar en contacto con su baba, lavarse inmediatamente las manos con abundante agua y jabón desinfectante.

• Lavar con abundante agua potable las verduras antes de consumirlas

• No comer caracoles ni utilizarlos como carnada, mascota o adorno.

• No usar venenos contra el caracol, ya que pueden afectar a niños, mascotas o fauna nativa.

• Eliminar del jardín restos de madera, materiales de construcción, tejas o cualquier elemento que pueda ser utilizado como refugio por el caracol.

• En caso de ser necesario, eliminar los caracoles utilizando guantes descartables para tomarlos, aplastarlos o tratarlos con sal común de cocina de forma que queden totalmente cubiertos y luego enterrarlos.

• No permitir que los niños participen de la captura y eliminación de los caracoles.

• No trasladar caracoles hacia otras zonas, ya que hay lugares que se encuentran libres de esta plaga.

• Tener precaución al trasladar plantas u otros elementos del hogar donde podrían alojarse los caracoles o sus huevos.