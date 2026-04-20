Cambió el pronóstico y un tormentón álgido arreciará la temperatura del AMBA hasta desplomarla

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Cuándo arranca el tormentón y cómo sigue el pronóstico

Para este lunes 20 de abril, se espera una jornada sumamente inestable con un 90% de probabilidades de precipitaciones que dejarán un acumulado de 1.7 milímetros y ráfagas de viento del sector sureste que alcanzarían velocidades de entre 33 y 52 km/h. Las primeras lluvias débiles comenzarían a registrarse puntualmente hacia la tarde-noche, a partir de las 19:00 horas.