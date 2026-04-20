Cambió el pronóstico y un tormentón álgido arreciará la temperatura del AMBA hasta desplomarla
El pronóstico del tiempo cambió y un fuerte tormentón álgido afectará al AMBA. Se esperan lluvias intensas y una fuerte caída de la temperatura esta semana.
Las condiciones climáticas cambian drásticamente en la Ciudad. Según el último reporte meteorológico, la llegada de un tormentón álgido barrerá con el clima templado actual y provocará que la temperatura se desplome rápidamente en el AMBA, trayendo precipitaciones y fuertes ráfagas durante las próximas horas.
Cuándo arranca el tormentón y cómo sigue el pronóstico
Para este lunes 20 de abril, se espera una jornada sumamente inestable con un 90% de probabilidades de precipitaciones que dejarán un acumulado de 1.7 milímetros y ráfagas de viento del sector sureste que alcanzarían velocidades de entre 33 y 52 km/h. Las primeras lluvias débiles comenzarían a registrarse puntualmente hacia la tarde-noche, a partir de las 19:00 horas.
El mal tiempo continuará durante el martes 21 de abril, manteniendo un 70% de probabilidades de lluvias y una marcada baja térmica hacia el final de la jornada. Si bien la temperatura máxima rondará los 22 grados, los vientos rotarán y el clima caerá fuertemente por la noche, alcanzando los 14 grados y dando inicio a días mucho más fríos.
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El esperado descenso de temperatura en el AMBA
A partir del miércoles 22, el cielo comenzará a despejarse por completo, pero la masa de aire frío ya estará firmemente instalada en la región metropolitana. Para esa jornada se espera una mínima de apenas 11 grados y una máxima de 21 grados.
El descenso térmico será constante a lo largo de toda la semana, acentuándose durante el jueves y viernes con mañanas notoriamente frescas y tardes agradables, consolidando finalmente el clima otoñal en la Ciudad de Buenos Aires y sus alrededores.
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