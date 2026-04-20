El desgarrador grito del nene de 12 años tras el horror en San Francisco Solano: "Es el brazo de mi mamá"
El chico buscó a su madre hasta el cansancio y la encontró enterrada en el patio de una casa. El principal sospechoso es la pareja de la víctima.
“Es mi mamá, ese es el brazo de mi mamá”, fue la desgarradora frase que pronunció un nene de 12 años luego de cavar un pozo y hallar el cuerpo de la mujer enterrado en el patio de una casa en la localidad de San Francisco Solano, partido bonaerense de Almirante Brown.
La frase marcó el final de una búsqueda desesperada. El nene llevaba días con una sola idea en la cabeza: quería ver a Giselle Alejandra Ruocco, su mamá. La mujer, de 35 años, había perdido la custodia de sus seis hijos debido al consumo problemático de drogas y vivía junto a su pareja en una casa ubicada en la calle Nardo al 5800. Por estos motivos, el chico se criaba en la casa de su abuela, situada justo a la vuelta.
Según trascendió, Giselle pasaba algunos días en la vivienda y otros en situación de calle en la Ciudad de Buenos Aires. Su familia solía visitarla, pero desde principios de este mes habían perdido todo tipo de contacto.
El 2 de abril, el nene decidió ir a buscarla por su cuenta. Cuando llegó a la casa, lo atendió la pareja de su mamá, un hombre identificado como Brian Leandro Lesta, de 30 años, quien ahora es el principal sospechoso.
Aquel día, Lesta dijo que Giselle había viajado a Capital, como solía hacer. El chico se fue, pero algo le llamó la atención: en el costado de la vivienda había un sector con la tierra removida.
Al día siguiente volvió. Esta vez preguntó con más insistencia sobre el paradero de su mamá. La respuesta fue la misma, pero con un inquietante agregado: según contó después, el hombre le dijo que “no la iba a volver a ver más”.
El sábado por la mañana, el nene decidió volver y, aprovechando que Lesta no estaba, le pidió una pala a un vecino y juntos ingresaron a la vivienda. Se dirigieron directamente al terreno del fondo, donde empezaron a cavar.
A los pocos centímetros apareció un pedazo de tela y luego llegó lo peor: encontraron un brazo. El nene lo miró y lo reconoció de inmediato: “Es mi mamá, ese es el brazo de mi mamá”, gritó.
Tras el llamado al 911, efectivos policiales se acercaron al lugar y procedieron a retirar el cadáver. El cuerpo estaba “en avanzado estado de descomposición y tenía un trapo en la boca”, según detallaron fuentes del caso. La causa quedó en manos de la UFI N°17 de Lomas de Zamora, desde donde se ordenó la realización de la autopsia para determinar la data de muerte y la causa.
Durante el procedimiento, los investigadores encontraron el DNI de Brian Leandro Lesta, pareja de la víctima, quien ahora es intensamente buscado. Según indicaron familiares, no se lo ve desde hace aproximadamente dos semanas.
Para los vecinos, la escena fue un shock. “El vínculo parecía tranquilo, no se escuchaban discusiones ni se veían cosas raras”, contó Luis en diálogo con C5N y agregó: “Él parecía una persona normal. Lo que hizo me asustó, porque parecía un muchacho bueno”.
La causa fue caratulada como homicidio agravado y está en manos de la UFI N°17 de Lomas de Zamora, con intervención del Grupo Táctico de Operaciones y la DDI local, que trabajan para reconstruir las últimas horas de Gisela y dar con el principal sospechoso.
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