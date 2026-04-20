Condenaron a Felipe Pettinato a prisión en suspenso por el incendio que terminó en tragedia
El Tribunal porteño lo halló culpable de incendio culposo seguido de muerte y fijó una pena de tres años en suspenso tras un proceso judicial que se desarrolló de manera virtual.
La Justicia dictó sentencia en uno de los casos más resonantes de los últimos años: Felipe Pettinato fue condenado a tres años de prisión en suspenso luego de que el Tribunal Oral en lo Criminal N°14 lo encontrara responsable del delito de incendio culposo seguido de muerte. El fallo fue comunicado tras la deliberación de los jueces que llevaron adelante el juicio, realizado bajo modalidad virtual.
El veredicto fue leído por el magistrado Enrique Gamboa, quien presidió el tribunal. Durante la audiencia, se detalló que Pettinato fue considerado autor material y penalmente responsable de un hecho ocurrido el 16 de mayo de 2022, cuando se produjo un incendio en su departamento del barrio porteño de Palermo. En ese siniestro perdió la vida el neurólogo Melchor Rodrigo, amigo del ahora condenado.
En la resolución, además, se contempló la unificación de esta causa con una condena previa por abuso sexual simple, dictada en 2024 por un juzgado correccional de San Isidro. De esta manera, el tribunal estableció una pena única de tres años de prisión en suspenso, junto con el pago de las costas del proceso.
El juicio había generado expectativa debido a la gravedad de la imputación inicial. Pettinato llegó a esta instancia acusado de estrago doloso seguido de muerte, una figura penal más severa. Sin embargo, durante el debate oral, la acusación fue encuadrada como incendio culposo, al no poder probarse una intención deliberada en el origen del fuego.
El fiscal general Fernando Klappenbach había solicitado una pena mayor, de cuatro años y siete meses de prisión. En su alegato, sostuvo que el incendio se produjo a raíz de una manipulación negligente de un encendedor tipo Zippo, lo que derivó en un foco ígneo que terminó con consecuencias fatales.
Según su exposición, la evidencia reunida durante el juicio no permitió sostener que el acusado hubiera actuado con intención de provocar el incendio. También descartó que Pettinato haya abandonado a su amigo en medio de la emergencia. “Pettinato no se desentendió de su amigo. Lo digo porque surge de la prueba. Fue a buscar un matafuego, después fue a buscar otro, pero un vecino no lo dejó entrar [en el departamento]. Será un inútil, un perfecto inútil por el mal uso que le dio al matafuegos, qué sé yo. Pero no se puede afirmar que no hizo nada”, argumentó.
Antes de que el tribunal se retirara a deliberar, el acusado tuvo la posibilidad de pronunciar sus últimas palabras. Sin embargo, optó por no hacer declaraciones: “Hola Buen días. No, muchas gracias doctor. No voy a decir nada antes del veredicto. Muchas gracias”.
Los fundamentos completos de la sentencia serán dados a conocer en los próximos días. Mientras tanto, el fallo cierra una etapa judicial clave en un caso que generó fuerte impacto público y que vuelve a poner en discusión las responsabilidades penales en situaciones de negligencia con consecuencias irreversibles.
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