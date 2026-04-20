Condenaron a Felipe Pettinato a prisión en suspenso por el incendio que terminó en tragedia

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Según su exposición, la evidencia reunida durante el juicio no permitió sostener que el acusado hubiera actuado con intención de provocar el incendio. También descartó que Pettinato haya abandonado a su amigo en medio de la emergencia. “Pettinato no se desentendió de su amigo. Lo digo porque surge de la prueba. Fue a buscar un matafuego, después fue a buscar otro, pero un vecino no lo dejó entrar [en el departamento]. Será un inútil, un perfecto inútil por el mal uso que le dio al matafuegos, qué sé yo. Pero no se puede afirmar que no hizo nada”, argumentó.

Antes de que el tribunal se retirara a deliberar, el acusado tuvo la posibilidad de pronunciar sus últimas palabras. Sin embargo, optó por no hacer declaraciones: “Hola Buen días. No, muchas gracias doctor. No voy a decir nada antes del veredicto. Muchas gracias”.

Los fundamentos completos de la sentencia serán dados a conocer en los próximos días. Mientras tanto, el fallo cierra una etapa judicial clave en un caso que generó fuerte impacto público y que vuelve a poner en discusión las responsabilidades penales en situaciones de negligencia con consecuencias irreversibles.