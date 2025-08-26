Alertas por lluvias y vientos fuertes complican el miércoles: el informe del Servicio Meteorológico Nacional
El Servicio Meteorológico Nacional emitió alertas amarillas por lluvias y vientos fuertes. Cómo sigue el tiempo en el AMBA.
Este miércoles 27 de agosto de 2025 estará complicado en algunas zonas del país debido a unas alertas amarillas por lluvias y tormentas, más vientos fuertes, emitidas en las últimas horas por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).
En tanto, en la zona del AMBA se mantienen las llegada de las lluvias para la tormenta de Santa Rosa, que serán este sábado 30 de agosto.
Alerta por lluvias y vientos fuertes
Este miércoles estará bajo alerta por lluvias en la zona cordillerana de la provincia de Santa Cruz, mientras que por vientos fuertes, que podrían llegar a los 100 km/h. o más, inclusive.
En cuanto a las lluvias, se estiman valores de precipitación acumulada entre 15 y 30 mm, pudiendo ser superados de manera puntual. En las zonas más elevadas, las precipitaciones podrán ser en forma de nieve o lluvia y nieve mezclada.
Recomendaciones del Servicio Meteorológico Nacional
- Evitá actividades al aire libre.
- No saques la basura. Retirá objetos que impidan que el agua escurra.
- Quedate lejos de zonas costeras y ribereñas.
- Mantenete informado por las autoridades. Tené siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.
El tiempo en el AMBA
Para el miércoles, el SMN espera una jornada con cielo algo nublado y marcas térmicas de entre 10 y 22 grados. Ya más cerca del Día de Santa Rosa de Lima, el jueves tendría cielo entre algo y parcialmente nublado, con temperaturas de entre 10 y 20 grados; y el viernes se anticipa con cielo entre mayormente nublado y nublado, y marcas de 11 de mínima y 21 de máxima.
El SMN, en tanto, mantiene probabilidades de lluvias aisladas para el sábado 30 de agosto en la tarde y noche, coincidiendo con el Día de Santa Rosa y la mítica tormenta. Las precipitaciones se mantendrían para todo el domingo.
