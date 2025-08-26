Alertas por lluvias y vientos fuertes complican el miércoles: el informe del Servicio Meteorológico Nacional

vientos fuertes Hay alerta meteorológica.

Recomendaciones del Servicio Meteorológico Nacional

Evitá actividades al aire libre.

No saques la basura. Retirá objetos que impidan que el agua escurra.

Quedate lejos de zonas costeras y ribereñas.

Mantenete informado por las autoridades. Tené siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.

El tiempo en el AMBA

tormenta santa rosa

Para el miércoles, el SMN espera una jornada con cielo algo nublado y marcas térmicas de entre 10 y 22 grados. Ya más cerca del Día de Santa Rosa de Lima, el jueves tendría cielo entre algo y parcialmente nublado, con temperaturas de entre 10 y 20 grados; y el viernes se anticipa con cielo entre mayormente nublado y nublado, y marcas de 11 de mínima y 21 de máxima.

El SMN, en tanto, mantiene probabilidades de lluvias aisladas para el sábado 30 de agosto en la tarde y noche, coincidiendo con el Día de Santa Rosa y la mítica tormenta. Las precipitaciones se mantendrían para todo el domingo.