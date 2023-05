No tires la comida: estos son los alimentos que se pueden consumir ya vencidos

La vida útil de un alimento indica el tiempo que transcurre desde su elaboración hasta su deterioro y todos en algún momento hemos tenido esa duda de tomarnos ese yogur o comernos esas patatas fritas que ya caducaron; sin embargo, no lo hacemos por el temor de coger alguna enfermedad o nos pueda caer mal. Sí, en la mayoría de casos no se recomienda, pero en otros no pasa nada.