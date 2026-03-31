Alerta en el AMBA: los colectivos reducirán su frecuencia por el aumento del gasoil
Sin respuestas oficiales por la suba del gasoil, las líneas nacionales reducirán servicios desde este miércoles 1 de abril.
A partir del 1° de abril, las cámaras empresariales de colectivos reducirán las frecuencias en todo el AMBA debido a la fuerte suba del combustible. La medida afecta a líneas nacionales y provinciales, y solo se revertirá si el Gobierno nacional o bonaerense inyectan fondos para cubrir el desfasaje económico.
Lo cierto es que el motivo de esta medida es que el costo del gasoil saltó de $1.300 (principios de marzo) a $1.958 por litro, una suba que las empresas aseguran no poder absorber. Ante este panorama, incluso gigantes del sector como el Grupo DOTA se sumaron al recorte, lo que garantiza un impacto masivo en las paradas.
En este sentido, Marcelo Pasciuto, director de DOTA, confirmó la resolución y advirtió que la falta de recursos hace imposible mantener el servicio habitual.
El comunicado que anuncia la medida
Cuatro cámaras empresarias del sector lanzaron un comunicado conjunto advirtiendo que la suba del gasoil hace insostenible el servicio habitual. Ante la falta de compensaciones estatales, el recorte de unidades en la calle comienza este miércoles.
Lo llamativo es que el incremento del combustible no fue reconocido por el Estado, dejando a las empresas en una "situación límite". Además del costo operativo, las empresas deben afrontar el pago de salarios este jueves, lo que agota los recursos disponibles.
Por ello, Pasciuto señaló que la única salida es una mesa de diálogo urgente convocada por Nación y Provincia para mañana mismo.
¿Cómo afecta a los pasajeros?
El ajuste se traducirá en mayores tiempos de espera, especialmente en hora pico. El impacto se sentirá en las líneas Nacionales y provinciales, que son las que aplicarán la reducción de servicios. En tanto y en principio, las líneas porteñas funcionarían con normalidad, ya que el Gobierno porteño reconoció el aumento de los costos operativos.
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