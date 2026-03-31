Alerta en el AMBA: los colectivos reducirán su frecuencia por el aumento del gasoil

Por ello, Pasciuto señaló que la única salida es una mesa de diálogo urgente convocada por Nación y Provincia para mañana mismo.

¿Cómo afecta a los pasajeros?

El ajuste se traducirá en mayores tiempos de espera, especialmente en hora pico. El impacto se sentirá en las líneas Nacionales y provinciales, que son las que aplicarán la reducción de servicios. En tanto y en principio, las líneas porteñas funcionarían con normalidad, ya que el Gobierno porteño reconoció el aumento de los costos operativos.