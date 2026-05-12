Héctor Guerrero, el gendarme que hirió a Pablo Grillo, va a juicio oral: todos los detalles

gendarme que disparó a pablo grillo

Pero mientras la situación procesal de Guerrero avanza hacia el juicio oral, la atención también empieza a desplazarse hacia algo bastante más delicado para las autoridades: la posibilidad de que el operativo no haya sido solamente una suma de excesos individuales, sino parte de una dinámica avalada o tolerada desde niveles superiores de conducción.

Por ese motivo, la Justicia ahora buscará establecer quiénes estaban a cargo del procedimiento, qué órdenes circularon durante la represión y qué responsabilidades podrían alcanzar a mandos jerárquicos de la fuerza y funcionarios involucrados en el diseño de la estrategia de seguridad desplegada aquel día.

Desde el comienzo de la causa, la familia de Grillo y organismos de derechos humanos insistieron en que el expediente no debía agotarse únicamente en la figura del gendarme acusado. La discusión, sostienen, también tiene que incluir el contexto político y operativo que permitió que una protesta terminara con un fotógrafo al borde de la muerte en plena vía pública.