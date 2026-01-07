Alta ocupación hotelera en la temporada de verano 2026: los destinos más elegidos

Las Grutas Las Grutas

En tanto, Villa Gesell se destaca con un promedio del 93% de las reservas para las primeras semanas de enero en todo el partido.

En la provincia de Córdoba, Miramar de Ansenuza - también llamado “el mar cordobés” -presenta un 92% de ocupación, consolidándose año a año como uno de los destinos más elegidos de la temporada.

Con registros superiores al 90%, Mar de las Pampas mostró un arranque muy fuerte, al igual que Villa Carlos Paz, que llegó al 90% de ocupación en el inicio del verano, anticipando una temporada con un alto volumen de turistas.

En Neuquén, se registró alta actividad turística en San Martín de los Andes, impulsada por la demanda espontánea. Según datos oficiales del Ministerio de Turismo, Ambiente y Recursos Naturales de la provincia, la ciudad alcanzó un 85%de ocupación.

La ciudad de San Rafael, en Mendoza, se posicionó como uno de los destinos principales de la temporada de verano en la provincia, los números aportados por la Dirección de Turismo marcan que lo más buscado son las cabañas, especialmente en la zona de ríos y naturaleza, con un promedio que llega al 82% de ocupación.

En Necochea, cabañas y aparts lograron 80% de reservas, según la Secretaría de Turismo y Desarrollo Productivo, aunque las inmobiliarias dieron cuenta de picos del 90/100 por ciento de ocupación en los primeros días del año.

Una situación similar se da en Bariloche, Río Negro, ciudad que registra una ocupación de casi un 80% en la primera semana de enero.

El municipio de Colón, en Entre Ríos, registró un 85 por ciento de ocupación. Por su parte, Gualeguaychú, en Entre Ríos, registró un 80% en el primer fin de semana del año, a la espera del impacto positivo del Carnaval del País en el inicio de la temporada.

En Tucumán, Tafí del Valle alcanzó un 75% de ocupación hotelera, mientras que San Javier llegó al 70%, cifras que confirman un arranque sólido para el turismo interno y regional.

Misiones registró hasta 70% de ocupación hotelera y más de 5.000 ingresos diarios a Iguazú, según el relevamiento del Ministerio de Turismo provincial. Hubo más de 5.000 ingresos diarios al Parque Nacional Iguazú durante el último fin de semana. La actividad también marcó un fuerte movimiento en la zona centro y en destinos como San Ignacio y el Salto del Tabay.

Por último, Mar del Plata cierra el listado con un piso de reservas cercano al 60% para la primera semana de enero.