Verano en Brasil: el destino conocido como la Venecia brasileña que atrae a los argentinos

Praia do Sono : una de las más famosas, con arena blanca, aguas claras y un entorno ideal para descansar.

Praia de Lula : pequeña y escondida, perfecta para quienes buscan privacidad.

Praia da Ponta Negra : muy elegida por familias, con buen acceso y servicios.

Praia de Antigos : rodeada de vegetación, ideal para disfrutar de naturaleza casi virgen.

Praia do Cachadaço : más alejada, perfecta para hacer snorkel y explorar el fondo marino.

Praia do Jabaquara: con aguas calmas y transparentes, ideal para nadar y relajarse.

Las excursiones en barco permiten recorrer varias playas en un mismo día y disfrutar de vistas únicas del litoral brasileño.

Dónde queda la Isla Paraty

La Isla Paraty se encuentra en el estado de Río de Janeiro, sobre la Costa Verde, una región famosa por su combinación de selva, mar y montañas. Está ubicada estratégicamente entre Río de Janeiro y San Pablo, lo que la convierte en una escapada muy elegida tanto por turistas locales como internacionales.

Su entorno natural privilegiado, sumado a su rica historia colonial, la posiciona como uno de los destinos más atractivos del litoral brasileño.

Cómo llegar a la Isla Paraty

Para llegar desde Río de Janeiro, se puede viajar en auto o micro por la ruta BR-101. El trayecto dura aproximadamente cuatro horas, atravesando paisajes costeros y zonas de selva.

Desde San Pablo, el viaje es un poco más largo, con una duración estimada de cinco horas, también por la BR-101. Una vez en la ciudad, las playas e islas cercanas se recorren principalmente en barco, contratando excursiones locales o lanchas privadas.

Paraty se consolida así como una de las joyas del verano brasileño, ideal para quienes buscan playas paradisíacas, historia y tranquilidad, lejos del turismo masivo.