Verano en Brasil: el destino conocido como la Venecia brasileña que atrae a los argentinos
Entre Río de Janeiro y San Pablo existe un rincón que sorprende a quienes buscan aguas cristalinas, arena blanca y paisajes tranquilos. Mirá.
Se trata de un lugar que muchos describen como un pueblo, aunque oficialmente es una ciudad pequeña, ubicada a unos 250 kilómetros de Río de Janeiro. Rodeada de más de 50 playas cercanas, esta joya brasileña se destaca por su centro histórico, su entorno natural y la posibilidad de acceder a playas casi vírgenes, muchas de ellas solo alcanzables en barco.
Además de su belleza natural, el destino es conocido como “la Venecia brasileña”, ya que se encuentra a apenas cinco metros sobre el nivel del mar y, en determinadas épocas del año, algunas de sus calles se inundan. Su arquitectura colonial bien conservada hizo que su casco histórico fuera declarado Patrimonio Histórico Nacional, convirtiéndolo en una parada imperdible para quienes visitan la región.
Qué se puede hacer en la Isla Paraty
Uno de los grandes atractivos del lugar es su centro histórico, donde los visitantes pueden recorrer calles empedradas, admirar casas coloridas con balcones coloniales y disfrutar de bares, restaurantes y música en vivo en un ambiente relajado.
Para quienes buscan contacto con la naturaleza, las playas cercanas son el gran protagonista. Muchas de ellas solo se pueden visitar en lancha o barco, lo que garantiza espacios menos concurridos y una experiencia mucho más tranquila.
Entre las playas más destacadas se encuentran:
-
Praia do Sono: una de las más famosas, con arena blanca, aguas claras y un entorno ideal para descansar.
Praia de Lula: pequeña y escondida, perfecta para quienes buscan privacidad.
Praia da Ponta Negra: muy elegida por familias, con buen acceso y servicios.
Praia de Antigos: rodeada de vegetación, ideal para disfrutar de naturaleza casi virgen.
Praia do Cachadaço: más alejada, perfecta para hacer snorkel y explorar el fondo marino.
Praia do Jabaquara: con aguas calmas y transparentes, ideal para nadar y relajarse.
Las excursiones en barco permiten recorrer varias playas en un mismo día y disfrutar de vistas únicas del litoral brasileño.
Dónde queda la Isla Paraty
La Isla Paraty se encuentra en el estado de Río de Janeiro, sobre la Costa Verde, una región famosa por su combinación de selva, mar y montañas. Está ubicada estratégicamente entre Río de Janeiro y San Pablo, lo que la convierte en una escapada muy elegida tanto por turistas locales como internacionales.
Su entorno natural privilegiado, sumado a su rica historia colonial, la posiciona como uno de los destinos más atractivos del litoral brasileño.
Cómo llegar a la Isla Paraty
Para llegar desde Río de Janeiro, se puede viajar en auto o micro por la ruta BR-101. El trayecto dura aproximadamente cuatro horas, atravesando paisajes costeros y zonas de selva.
Desde San Pablo, el viaje es un poco más largo, con una duración estimada de cinco horas, también por la BR-101. Una vez en la ciudad, las playas e islas cercanas se recorren principalmente en barco, contratando excursiones locales o lanchas privadas.
Paraty se consolida así como una de las joyas del verano brasileño, ideal para quienes buscan playas paradisíacas, historia y tranquilidad, lejos del turismo masivo.
