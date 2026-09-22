Amenaza de muerte a Homero Pettinato: identificaron al acosador de Sofía Gonet y fue citado a declarar.

De acuerdo con el relato de Pettinato, el hostigamiento comenzó apenas se blanqueó aquel vínculo sentimental y persistió incluso tras la separación. "El tipo nunca se fue de mi vida realmente, sigue escribiendo de distintas cuentas que me va a matar", reveló el conductor.

La situación alcanzó un punto crítico este lunes cuando, en plena despedida del psicólogo y escritor Gabriel Rolón, el humorista levantó la mirada hacia los ventanales del estudio. "Estaba parado, mirándome a mí. Me hizo así y se fue", relató al aire, recreando el gesto con la mano cruzando su cuello en señal de corte.