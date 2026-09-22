Amenaza de muerte a Homero Pettinato: identificaron al acosador de Sofía Gonet y fue citado a declarar
De acuerdo a la información brindada por el periodista Mauro Szeta, el hombre conocido como "Hernán Bloquero" declarará este viernes ante la Justicia.
Tras la denuncia pública, la Justicia logró identificar al agresor que amenazó a Homero Pettinato: se trata de Hernán Bloquero (aunque éste no es su apellido real), quien fue citado a declaración indagatoria para este viernes acusado por el delito de amenazas simples, en una causa que lleva adelante el fiscal Federico Taramelli.
El hecho ocurrió cuando Bloquero se presentó en la puerta del estudio de Olga y, a través del ventanal, le realizó a Pettinato un explícito gesto de degüello. El propio conductor lo señaló de forma directa tras la agresión y comenzó a revelar que hace tiempo recibe amenazas de todo tipo de esta persona que, a su vez, acosa a Sofía Gonet, su exnovia.
Según se supo, el acusado cuenta con múltiples tatuajes con la cara y el nombre de la influencer conocida como "La Reini".
Amenaza de muerte a Homero Pettinato: identificaron al acosador de Sofía Gonet y fue citado a declarar
El encargado de dar la noticia de que la Justicia identificó al acosador fue el periodista Mauro Szeta en redes sociales: "IDENTIFICARON Y CITARON A INDAGATORIA AL JOVEN QUE AMENAZÓ A HOMERO PETTINATO. La declaración indagatoria será el viernes por el delito de amenazas simples. La causa la tiene el fiscal Federico Taramelli".
Hernán Bloquero: obsesión, tatuajes de Sofía Gonet y un límite que se cruzó en vivo
El perfil público de Hernán Bloquero expone de manera explícita la fijación patológica que mantiene con la creadora de contenido. En sus redes sociales, el agresor exhibe múltiples muestras de devoción hacia la influencer, entre las que se destacan varios tatuajes en su honor, incluyendo un retrato de su rostro y un diseño inspirado en sus ojos, acompañados por textos donde describe su devoción por su figura.
De acuerdo con el relato de Pettinato, el hostigamiento comenzó apenas se blanqueó aquel vínculo sentimental y persistió incluso tras la separación. "El tipo nunca se fue de mi vida realmente, sigue escribiendo de distintas cuentas que me va a matar", reveló el conductor.
La situación alcanzó un punto crítico este lunes cuando, en plena despedida del psicólogo y escritor Gabriel Rolón, el humorista levantó la mirada hacia los ventanales del estudio. "Estaba parado, mirándome a mí. Me hizo así y se fue", relató al aire, recreando el gesto con la mano cruzando su cuello en señal de corte.
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