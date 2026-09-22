Sofía Gonet habló del hombre que la acosa y que amenazó a Homero Pettinato: "Me da miedo"
La influencer contó en televisión cómo comenzó el hostigamiento, las situaciones que atravesó y por qué el episodio reciente encendió una nueva alarma.
Luego de la amenaza que recibió Homero Pettinato durante una transmisión en vivo en su programa de streaming, Sofía Gonet habló este lunes en Sálvese quien pueda (América TV) y reveló que también es víctima del mismo hombre desde hace una década, dando detalles de lo que vive día a día.
La influencer explicó que quedó especialmente preocupada después de lo ocurrido con su expareja y manifestó su deseo de que la situación no pase a mayores. “Es horrible. Con Homero, más allá de todo, está todo bien y no quiero que que le pase nada. Me asusté un montón. Es una persona que a mí me viene acosando ya hace 10 años”, contó.
Según relató Gonet, el hostigamiento comenzó cuando recién empezaba a mostrarse en redes sociales y todavía no tenía el nivel de exposición actual. Desde entonces, aseguró que el hombre mantiene un contacto permanente con ella a través de mensajes.
“Yo vivo desde hace 10 años con este chabón todos los días mandándome mensajes las 24 horas del día. O sea, no hay momento en el que yo no agarre el celular y no tenga un mensaje de esta persona todos los días del año hace 10 años. Siempre por redes, la única vez que yo me animé a contar algo que me acuerdo de que lo conté en historias muy al principio, que conté que él me hacía brujerías, tenía un santuario de fotos mías y me mandaba fotos, ahí me empezó a amenazar”, relató.
Las situaciones que Sofía Gonet atravesó durante una década
La influencer también detalló algunas de las conductas que le generaron temor a lo largo de los años. Entre ellas, mencionó el envío de imágenes perturbadoras y las amenazas hacia las personas con las que mantuvo relaciones.
“Me mandaba calaveras por fotos, cosas así, cruces que yo dije: 'Bueno, pará'. Después a cada pareja que tuve, obviamente, la amenazó, y conmigo medio que construyó una relación parasocial en la que yo no sé no sé si soy su mujer o qué”, explicó.
Durante mucho tiempo, Gonet decidió no realizar una denuncia contra esta persona. Según contó, parte de esa decisión estuvo relacionada con haberse acostumbrado a recibir mensajes de desconocidos debido a su exposición en redes sociales.
“Yo la verdad que nunca hice nada porque medio que es una paja decirlo, pero estoy acostumbrada a encontrarme con personas así haciendo lo que hago, me pasa muy seguido lo de los mensajes. Está bien que este es el caso más extremo, pero a mí me pasa de salir a la calle y capaz tener esos que están siempre ahí esperando”, señaló.
Sin embargo, la situación cambió para ella a partir de lo ocurrido con Pettinato. Gonet explicó que hasta ese momento había podido bloquear al hombre y que nunca se había presentado físicamente, por lo que ahora teme que el comportamiento pueda escalar.
“Yo lo bloqueo siempre y nunca se había personado, por eso esto marca un precedente de que es capaz de hacer más cosas y a mí me da miedo”, afirmó.
En el cierre de su relato, además, la influencer cuestionó su experiencia previa al acudir a la Justicia por otro episodio de amenazas. “La verdad también es que la Justicia no hace nada. Yo en su momento, el año pasado, denuncié a un vecino, no a él, a un vecino del departamento en el que yo vivía que me había amenazado de muerte. Me tuve que mudar yo porque dos veces fui a la policía, no hicieron nada”, concluyó.
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