Sofía Gonet habló del hombre que la acosa y que amenazó a Homero Pettinato: "Me da miedo"

“Me mandaba calaveras por fotos, cosas así, cruces que yo dije: 'Bueno, pará'. Después a cada pareja que tuve, obviamente, la amenazó, y conmigo medio que construyó una relación parasocial en la que yo no sé no sé si soy su mujer o qué”, explicó.

Durante mucho tiempo, Gonet decidió no realizar una denuncia contra esta persona. Según contó, parte de esa decisión estuvo relacionada con haberse acostumbrado a recibir mensajes de desconocidos debido a su exposición en redes sociales.

“Yo la verdad que nunca hice nada porque medio que es una paja decirlo, pero estoy acostumbrada a encontrarme con personas así haciendo lo que hago, me pasa muy seguido lo de los mensajes. Está bien que este es el caso más extremo, pero a mí me pasa de salir a la calle y capaz tener esos que están siempre ahí esperando”, señaló.

Sin embargo, la situación cambió para ella a partir de lo ocurrido con Pettinato. Gonet explicó que hasta ese momento había podido bloquear al hombre y que nunca se había presentado físicamente, por lo que ahora teme que el comportamiento pueda escalar.

“Yo lo bloqueo siempre y nunca se había personado, por eso esto marca un precedente de que es capaz de hacer más cosas y a mí me da miedo”, afirmó.

En el cierre de su relato, además, la influencer cuestionó su experiencia previa al acudir a la Justicia por otro episodio de amenazas. “La verdad también es que la Justicia no hace nada. Yo en su momento, el año pasado, denuncié a un vecino, no a él, a un vecino del departamento en el que yo vivía que me había amenazado de muerte. Me tuve que mudar yo porque dos veces fui a la policía, no hicieron nada”, concluyó.