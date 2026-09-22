Homero Pettinato habló luego de ser amenazado en vivo por el acosador de Sofía Gonet: "Tiene una obsesión"
El conductor se refirió al episodio que protagonizó con el hombre en las inmediaciones del estudio y explicó por qué considera que la situación requiere atención.
Homero Pettinato atravesó un momento de extrema tensión mientras participaba en vivo en su programa de streaming. Durante la emisión de este lunes, Hernán Bloquero se presentó en las inmediaciones del estudio, miró al panelista y realizó un gesto de degüello antes de retirarse.
El episodio generó preocupación y volvió a poner el foco sobre el comportamiento del hombre, a quien Pettinato señaló por el acoso que habría ejercido sobre su expareja, Sofía Gonet. Tras lo ocurrido, el panelista habló con la prensa y brindó detalles sobre la situación.
“Tiene una obsesión con ella”, sostuvo Homero al referirse a Bloquero, a quien dijo conocer por el hostigamiento hacia la influencer. Según explicó, el hombre tendría una percepción distorsionada del vínculo que mantiene con Gonet y eso sería, desde su perspectiva, uno de los aspectos que más le preocupa.
La explicación de Homero Pettinato sobre el vínculo con Sofía Gonet
“Lo tengo bien visto a este tipo que hostiga a Sofía y que considera que tiene un vínculo con ella y que ella es de él. Eso es para mí la situación más peligrosa de esta historia, porque cree que su misión es protegerla y no deja que ella se vincule con otras personas”, relató el hijo de Roberto Pettinato.
Frente a la gravedad del episodio, Homero evitó plantear la situación únicamente desde la confrontación y manifestó su deseo de que el hombre pueda recibir la atención correspondiente. “Espero y pido que lo puedan estabilizar y le hagan entender que no tiene ningún vínculo con ella”.
Además, contó que después de lo ocurrido comenzó a recibir mensajes de personas que aseguran conocer a Bloquero y que incluso habrían tenido contacto con él en ámbitos vinculados a la salud. “Un montón de gente de Junín que lo conocen”, contó Pettinato.
En ese sentido, precisó que también le llegaron versiones provenientes de trabajadores de una institución, aunque aclaró que no pudo confirmar esa información. “enfermeros de una clínica donde supuestamente lo atendieron, pero no tengo certezas sobre eso”.
Por último, Homero hizo referencia a su propia experiencia como acompañante terapéutico y familiar para explicar por qué considera importante que el hombre reciba contención profesional. “Sí tengo experiencia en salud mental, no profesional, pero de acompañante terapéutico y familiar lo veo y lo reconozco al toque: ahí hay un cuadro a tratar. Ahora llegó a una instancia bastante terrible.
“Para mí lo más importante es que esté más contenido y que su patología no sea peligroso para terceros”, concluyó.
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