Homero Pettinato habló luego de ser amenazado en vivo por el acosador de Sofía Gonet: "Tiene una obsesión"

Además, contó que después de lo ocurrido comenzó a recibir mensajes de personas que aseguran conocer a Bloquero y que incluso habrían tenido contacto con él en ámbitos vinculados a la salud. “Un montón de gente de Junín que lo conocen”, contó Pettinato.

En ese sentido, precisó que también le llegaron versiones provenientes de trabajadores de una institución, aunque aclaró que no pudo confirmar esa información. “enfermeros de una clínica donde supuestamente lo atendieron, pero no tengo certezas sobre eso”.

Por último, Homero hizo referencia a su propia experiencia como acompañante terapéutico y familiar para explicar por qué considera importante que el hombre reciba contención profesional. “Sí tengo experiencia en salud mental, no profesional, pero de acompañante terapéutico y familiar lo veo y lo reconozco al toque: ahí hay un cuadro a tratar. Ahora llegó a una instancia bastante terrible.

“Para mí lo más importante es que esté más contenido y que su patología no sea peligroso para terceros”, concluyó.