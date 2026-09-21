Homero Pettinato reveló un dato escalofriante sobre el hombre que lo amenazó

"Hice la denuncia en la Policía, normal, como cualquier hijo de vecino. Lo que hay que hacer cuando te pasan este tipo de cosas. Como dije antes, yo sentía que el peligro no era real, era algo de redes sociales. Mucha de las amenazas que él mandaba eran de perfiles falsos. Pero que se apersone en frente mio, en el lugar que siempre dice que me va a pegar un tiro en la cabeza fue suficiente para tomar cartas en el asunto y de reportarlo. Creo que Sofi va a hacer lo mismo, no hay que dejar crecer esto", dijo.