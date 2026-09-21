Quién es Hernán Bloquero, el "fan" de Sofía Gonet que habría amenazado de muerte a Homero Pettinato
El humorista denunció públicamente una escalada en el hostigamiento que sufre desde hace dos años. El agreso le hizo un gesto intimidatorio al aire.
Homero Pettinato expuso al aire una grave situación de acoso y amenazas de muerte que padece desde hace dos años. El conflicto, que hasta ahora se limitaba al plano digital, escaló cuando el agresor se presentó físicamente en la puerta del canal en el que trabaja para realizar un gesto intimidatorio mientras el programa se encontraba en transmisión en vivo.
El hombre señalado fue identificado en las redes sociales como Hernán Bloquero (cuenta de Instagram @hernan_bloquero), un usuario cuya notoriedad virtual está marcada por una profunda y preocupante fijación.
Según detalló el propio conductor, el origen de las agresiones estaría vinculado al romance que tiempo atrás mantuvo con la influencer Sofía Gonet —conocida popularmente como "La Reini"—, de quien Bloquero se ostenta como un ferviente admirador.
Hernán Bloquero: obsesión, tatuajes de Sofía Gonet y un límite que se cruzó en vivo
El perfil público de Hernán Bloquero expone de manera explícita la fijación patológica que mantiene con la creadora de contenido. En sus redes sociales, el agresor exhibe múltiples muestras de devoción hacia la influencer, entre las que se destacan varios tatuajes en su honor, incluyendo un retrato de su rostro y un diseño inspirado en sus ojos, acompañados por textos donde describe su devoción por su figura.
De acuerdo con el relato de Pettinato, el hostigamiento comenzó apenas se blanqueó aquel vínculo sentimental y persistió incluso tras la separación. "El tipo nunca se fue de mi vida realmente, sigue escribiendo de distintas cuentas que me va a matar", reveló el conductor.
La situación alcanzó un punto crítico este lunes cuando, en plena despedida del psicólogo y escritor Gabriel Rolón, el humorista levantó la mirada hacia los ventanales del estudio. "Estaba parado, mirándome a mí. Me hizo así y se fue", relató al aire, recreando el gesto con la mano cruzando su cuello en señal de corte.
Ante la gravedad del hecho —que dejó en evidencia que las amenazas virtuales se transformaron en un acecho presencial—, Pettinato confirmó que radicará la denuncia penal correspondiente y solicitará los registros de las cámaras de seguridad del establecimiento para aportarlos como prueba fundamental ante la Justicia.
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