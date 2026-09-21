Quién es Hernán Bloquero, el "fan" de Sofía Gonet que habría amenazado de muerte a Homero Pettinato

La situación alcanzó un punto crítico este lunes cuando, en plena despedida del psicólogo y escritor Gabriel Rolón, el humorista levantó la mirada hacia los ventanales del estudio. "Estaba parado, mirándome a mí. Me hizo así y se fue", relató al aire, recreando el gesto con la mano cruzando su cuello en señal de corte.

Ante la gravedad del hecho —que dejó en evidencia que las amenazas virtuales se transformaron en un acecho presencial—, Pettinato confirmó que radicará la denuncia penal correspondiente y solicitará los registros de las cámaras de seguridad del establecimiento para aportarlos como prueba fundamental ante la Justicia.