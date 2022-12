Amenazaron a la familia de Lautaro Morello, el joven que apareció calcinado en Guernica

"Me hicieron una videollamada en la que me iban como grabando cuando salí anoche del domicilio de Lautaro y me siguió un auto negro y una moto. Hoy a la mañana el mismo auto y la misma moto de alta cilindrada, sin patente, se pararon en el domicilio de mi hija", dijo el abogado Carlos Dieguez, quien minutos antes del mediodía estaba junto a familiares del joven en la puerta de la fiscalía.